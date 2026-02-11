Zagrebačka Mladost upisala ključnu pobjedu i izborila TOP 8 Lige prvaka

Podijeli :

xxDamirxKrajacx mladost_radnicki22-291025 via Guliver Image

U posljednjem kolu grupne faze LEN Lige prvaka u vaterpolu zagrebačka Mladost ugostila je mađarski Vasas te su tražili ključnu pobjedu za prolaz. Izabranici Zorana Bajića u tom naumu su i uspjeli te su s 15:13 došli do ključne pobjede.

Nakon prvih osam minuta Mladost je vodila s 4:2, a ključnu ulogu odigrao je ruski Hrvat Konstantin Harkov koji je zabio dva od četiri gola Žabaca. Mladost je u drugoj trećini znatno povećala svoju prednost pa su na poluvrijeme otišli s vodstvom od 7:3.

VIDEO / Zoran Bajić za SK: Ne skrivamo se iza skromnih ambicija, Mladost napada i europski tron! Bajić za SK: Mladost je vaterpolski Real Madrid, imamo najviše ambicije. Tucak zaslužuje naklon

Zagrebačka momčad uspjela je to vodstvo i podebljati nakon trećeg perioda te su u posljednjih osam minuta ušli s velikom prednošću od 12:7. U posljednjih osam minuta Mladost si je malo zakomplicirala život te su dopustili Mađarima da se primaknu na dva gola zaostatka. Ipak, na kraju su uspjeli slaviti s 15:13.

Ovom pobjedom izborila drugo mjesto skupine A i mjesto među osam najboljih momčadi Europe. Na ruku im je išao i rezultat utakmice Olympiakosa i Radničkog. Taj susret je otišao u lutriju peteraca pa je Mladost izborila sljedeći krug. Sljedeća faza brojat će dvije grupe po četiri ekipe nakon čega će najbolja dva kluba iz svake skupine izboriti nastup na Final Fouru.

Drugi hrvatski klub, Jadran Split koji je i aktualni osvajač Prve lige, izgubio je od Pro Recca s 15:13 te je završio na četvrtom mjestu skupine. Njihov europski put tu se ne zaustavlja jer sele u Eurokup, odnosno u osminu finala tog natjecanja.