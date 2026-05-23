Jadran bio na rubu teškog poraza u finalu Eurokupa, a onda je u zadnjoj četvrtini stigao do aktivnog rezultata pred uzvrat u Splitu

xVojkoxBasicx via Guliver Image

U prvom finalnom dvoboju Eurokupa vaterpolisti splitskog Jadrana su poraženi na gostovanju kod Marseillea sa 16-19 (3-5, 3-6, 5-6, 5-2).

Uzvratna utakmica na rasporedu je u Splitu 6. lipnja kada će Jadran pokušati nadoknaditi tri gola zaostatka. Splićani mogu biti zadovoljni završnim rezultatom jer su na startu posljednje četvrtine gubili 11-18, ali su do kraja smanjili na samo tri pogotka minusa.

Marseille je utakmicu otvorio s 2-0 te je dva gola prednosti održavao do sredine druge četvrtine. Tada je uslijedio novi bijeg Marseillea koji je početkom treće dionice poveo s čak 12-6. Vrlo loše je u tim trenucima igrao Jadran, a Marseille je na samom startu posljednje dionice poveo i sa sedam golova, bilo je 18-11.

Uslijedilo je potom buđenje Jadrana, a posebno se istaknuo Butić koji je zabio posljednja tri gola za Jadran do konačnih 16-19.

Četiri pogotka za Jadran je postigao Zvonimir Butić, dok je tri dodao Ivan Domagoj Zović. Po dva su dali Duje Pejković i Mislav Čurković.

Kod Marseillea su najbolji bili Ugo Crousillat i Thomas Vernoux, obojica su postigla po četiri pogotka.