Bajić za SK: Mladost je vaterpolski Real Madrid, imamo najviše ambicije. Tucak zaslužuje naklon

Svjetsko prvenstvo u vaterpolu u tijeku nam je iz relativno dalekog Singapura. Naši najtrofejniji sportski junaci, hrvatski vaterpolisti, u širim krugovima poznati i kao Barakude brane zlato osvojeno prošle godine. Koliko može Hrvatska i kakvo je stanje našeg, ali i svjetskog vaterpola, otkrio nam je aktualni trener HAVK Mladosti i potpisnik dvije posljednje medalje naših mladih reprezentacija, Zoran Bajić.

Zoran Bajić pravi je izbor za sugovornika kada se treba detaljnije pričati o vaterpolu. Nekadašnji vaterpolist, a sada već dugo godina vaterpolo stručnjak i zaljubljenik. Nedavno je postao i novi-stari trener vaterpolista Mladosti, a i aktualni je izbornik u20 vaterpolo reprezentacije koja je na netom završenom Svjetskom prvenstvu u Zagrebu osvojila zlato. Prošle godine je te iste momke, kao izbornik u19 reprezentacije vodio do zlata na Europskom prvenstvu u Burgasu.

Najtrofejniji je trener Mladosti u aktualnom stoljeću, a između ostalog potpisuje i dvije Regionalne lige, dva Kupa Hrvatske te domaće prvenstvo. Prošle godine je i po prvi puta u životu imao čast postati i trener u ženskom vaterpolu, a i tu je bio uspješan jer je s Mladostašicama postao prvak Hrvatske. Zbog svih tih razloga pravi je sugovornik za ono što nas čeka iduća dva tjedna u Singapuru, ali i za dati komentar o stanju u hrvatskom i svjetskom vaterpolu.

Krenimo od aktualnosti. Prekinuta je suša od sedam godina bez odličja u mlađim kategorijama, upravo vi ste kao trener potpisali zlato s U19 pa i sada broncu s U20 reprezentacijom. Kako vidite ono što slijedi za naš vaterpolo i kako ste proživjeli netom završeno prvenstvo?

„Najava je obećavajuća kao i rezultati. Momci su osvojili zlato u Burgasu pa nakon devet mjeseci i broncu sada u Zagrebu. Ovo je izrazito darovita i talentirana reprezentacija. Jedan sjajan kolektiv koji ima svoju glavu i rep, sustavno tu ima nekolicina pojedinaca koji odskaču i koji će se vrlo brzo nametnuti izborniku Tucku. Rezultat je jako važan, kao što ste sami rekli sedam godina nismo uzeli medalju. To je jedan veliki pomak da dođemo tamo gdje nam je i mjesto, u samom vrhu. Ipak, mislim da je najvažnije da izborniku i seniorskoj vrsti uvijek stavimo na dispoziciju četiri ili pet mladih igrača koja će biti budućnost hrvatskog vaterpola i ta poveznica sustavnog rada u mlađim kategorijama.“

Prosjek godina aktualne seniorske reprezentacije nije nizak, nekolicina igrača koje ste trenirali u Mladosti u onom vašem prvom mandatu je i dalje tu, nositelji su Mladosti, ali i reprezentacije. Sigurno je cilj da se momke poput Pavlića, Šušića, Čubranića i drugih uvrsti u A vrstu i da se ona pomladi?

„Ja sam čak prošle godine nakon završenog Europskog prvenstva najavio da bi u planu A vrste trebali ubrzo biti Čubranić kao treći vratar, Tončinić na centru i naravno Vlaho Pavlić. Svi oni su u međuvremenu pozivani od izbornika Tucka, a mislim da će u budućnosti biti mjesta i za Šušića i za Kucija. Ante Jerković je bio sjajan na netom završenom Svjetskom prvenstvo. To je tih nekih pet, šest igrača koji bi vrlo brzo trebali nadomjestit naše senatore u toj bezbolnoj smjeni generacija. Po meni se ide u tom smjeru i mislim da je to jedini ispravan put. Drago mi je da se iz te „moje“ generacije već ozbiljno računa na nekolicinu igrača i to je dokaz da se nešto dobro radi, a napredak je to svakako na neke prijašnje godine“

Igrali ste prvi veliki turnir po novim vaterpolo pravilima, kako vi kao izbornik i trener vidite tu promjenu i jesu li se igrači snašli?

„Bilo bi neozbiljno od mene davati nekakve paušalne ocjene nakon samo jednog turnira, nakon samo šest, sedam utakmica. Treba nam više vremena za neku dublju analizu. Ipak, čak i u ovo malo vremena što smo imali, činjenica je da je to sve brže, jače, da je tempo intenzivniji. Napada je prije svega znatno više i mislim da do izražaja dolaze polivalentniji igrači, all around igrači u oba smjera. Mislim da je to budućnost svjetskog vaterpola.

Mi smo i u seniorskoj, ali i ovoj U20 vrsti dobro popunjeni takvim igračima koji sjajno igraju i napad i obranu. Počevši od Žuvele, Biljake, Burića, Lazića, Kržića. Mogu pokrivati sve pozicije i mislim da smo tu u dobroj situaciji. Čini mi se da je to jedan ozbiljan pomak i da će trebati proći još neko vrijeme da se sve reprezentacije adaptiraju, ali da za nas sada u Singapuru neće biti problema”

Mislite li da će novim pravilima doći do promjene glede dominacije fizički moćnih ekipa ili će šanse dobiti i reprezentacije poput Japana koje igraju nešto skroz drugačije?

„To treba razmotriti. Mislim da reprezentacija Japana koliko god da igra tim drugačijim stilom, tim presingom s anticipacijom ipak nije uvela neku revoluciju, već je to već viđeno. Cijenim njihovu borbu i pokušaj da uspiju s drugačijim stilom, ali ipak mislim da ta njihova „revolucija“ vaterpola neće biti dovoljna da dođu na razinu ovih šest, sedam najjačih reprezentacija svijeta. Sve te promjene će ipak nadam se doprinijeti da vaterpolo ponovno dobije na gledanosti i bolje ispraćen. Bit će definitivno dinamičnije, s više pogodaka i više akcija. Bit će to praznik za oči.“

Idemo na Mladost, vaš klub. Vratili ste se nakon relativno kratke pauze, već ste bili trener u prvom mandatu šest godina i najuspješniji ste trener kluba u aktualnom stoljeću. Kako se vratiti u vaš klub i prije svega jedno financijsko pitanje, kako je moguće da Mladost toliko fluktuira u budžetu da u dvije godine bude ili ultra jaka ili ultra slaba?

„U svemu u životu pa tako i u vaterpolu, donekle možemo reći da odlučuje politika. U našem konkretnom slučaju se puno toga pita grad. Ono što ja znam iz nekih svojih saznanja da su nemala sredstva dobivena iz budžeta prošle godine i na osnovu toga je između ostalog formirana momčad koja će vratiti klub na stare slave i koja će osvajati trofeja. Često ta sama imena nisu garancija momentalnog uspjeha, ali se ipak napravi jedan iskorak u odnosu na ono što je bilo. Ovim putem bih se zahvalio gradu i gradonačelniku što nam je dana potpora i mogućnost da se borimo za trofeje. Efektivno nam možda nedostaje samo jedno veliko ime na toj desnoj strani da bi kompletirali roster, ali i ovo što imamo sada na dispoziciji je obaveza momcima i meni da se svakako borimo za trofeje.

Klub su pojačali Čubranić i Tončinić, ali i reprezentativac Luka Lončar. Mladost sada ako se ne varam ima tri ozbiljna centra na dispoziciji, Vrlića, Lončara i Tončinića?

“Došao je i Karlo Babić iz Primorja. Imamo današnja dva reprezentativca koji su među najboljima na svijetu, s tim da Lončara možemo koristiti i na poziciji beka. Doveden je Tončinić koji je defintivno budućnost hrvatskog vaterpola na poziciji centra. Nadajmo da se smo tako oformili momčad za najveće stvari.“

Prošle godine su na vašem mjestu tu bili Vincek pa Igor Milanović, Mladost je imala najviše ambicije, ali rezultat na kraju nije došao. Kako ste vidjeli momčad i koji je glavni problem da ipak nije bilo po očekivanjima?

„Vidio sam momčad slično ovako kako ste je vi opisali. Iza vas moraju stat rezultati i djela, sve ostalo je praktički nebitno. To je momčad koja je rađena da bi osvajala trofeja, a eto nažalost negdje je zapelo. Nisam bio 100% involviran u sve to zajedno pa ne bih mogao davati neki svoj površan sud, a možda i ne bi bilo lijepo od mene. Pratio sam to tako sa strane i kao svakom mladostašu bilo mi je teško i krivo. Navijao sam svim srcem da dođe do očekivanog uspjeha, a koji su točno razlozi da nije bilo tako, teško mi je o tome suditi vjerujte mi“

U prvom mandatu, u korona sezoni, Mladost je izgledala fenomenalno u Ligi prvaka dok natjecanje ipak nije otkazano zbog pandemije. Je li ta momčad mogla otići do samog kraja?

„Praktički smo osigurali taj Final Eight, a u daljem tijeku natjecanja na jednu utakmicu sve bi bilo moguće. Naša skupina je bila znatno jača i nas su svi vidjeli kao nekakvog favorita iz sjene koji bi mogao pomrsiti račune najjačim svjetskim momčadima. Igrali smo jedan brz, moderan vaterpolo i meni kao i svakom mladostašu ostaje žal što do kraja nismo mogli pokazati koliko vrijedimo.“

Koliko vam je teško bilo kao treneru doživjeti taj pad koji je imala Mladost? Od momčadi koja se bori za trofeje do momčadi pune juniora koja je bila u rangu Mornara i Solarisa?

„Meni osobno motivacija nikada nije pala, moja strast i ljubav da prenesem sve ono što znam je uvijek tu. Uvijek sam gledao pronaći neke nove motivacije koje bi mi pomogle gledati naprijed. Možda i ja nekada nisam bio na pravoj razini. Nije mi bilo lako raditi u tim uvjetima, praktički iz jedne sfere ući u jednu drugu. Pokušao sam dati sve od sebe, ali nam u toj zadnjoj sezoni to nije uspjelo. Došlo je do tog bolnog rastanka i sam sam bio svjestan da je vrijeme krenuti za novi smjer, za šok koji bi trebao motivirati igrače.

Kao trener prošli ste sve, seniore, mlađe kategorije, a evo u zadnjoj sezoni vodili ste vaterpolistice Mladosti i s njima uzeli naslov prvaka. Kakva je razlika ženskog i muškog vaterpola, kako je voditi cure i kakav je općenito ženski vaterpolo u Hrvatskoj?

„Važno je da vi to volite i da imate motiva, kada to radite s puno ljubavi onda i nije bitno koga trenirate. Meni je to osobno novo iskustvo, nisam se nikada do sada susretao s radom u ženskom vaterpolu. Tražio sam dosta savjeta sa strane i pokušao ih primijeniti. Djevojke su jako zahtjevne, ali imaju želju učiti i napredovati. Kada se gleda čisto fizika, snaga i brzina to su neusporedivi sportovi, ali vjerujte mi nimalo ne zaostaju s entuzijazmom i željom te voljom da uče. To je bio pokretač koji me tjerao dalje i eto na kraju smo osvojili prvenstvo u velikoj bitci s djevojkama u Splitu.“

Idemo sada na A reprezentaciju, prošle godine tri velika natjecanja u istoj godini i tri medalje. Bilo je malih promjena u momčadi za Singapur, u skupini su s nama Kina, Crna Gora i Grčke. Kakve su nam šanse za obranu zlata?

„Mi smo u godinu dana uzeli tri medalje na tri velika natjecanja što je zaista neponovljivo. Ne sjećam se sličnog primjera u profesionalnom sportu i na tome treba izborniku Tucku i igračima skinuti kapu. Mi smo konstantno u vrhu i to nije rezultat slučajnosti već sustavnog rada. Izbornik je tu već 12,13 godina i iza njega i momčadi su spektakularni rezultati. Mislim da smo najtrofejnija hrvatska momčad te da je vaterpolo naš najtrofejniji momčadski sport.

U Singapuru kao i na bilo kojem drugom velikom natjecanju imamo obavezu jer je naša ljestvica podignuta visoko i samo borba za medalje dolazi u obzir. Idemo do četvrtfinala pa onda utakmicu po utakmicu. Skupina nije lagana pa onda put raja ili put plasmana. Imamo odličnu reprezentaciju i siguran sam da rezultat neće izostati“

Što kažete na lik i djelo Ivice Tucka, u vaterpolo javnosti često podcijenjen? Što mislite o njemu kao treneru?

„Nije lako naslijediti Ratka Rudića. Ivica je došao skromno, ponizno, kao pravi radnik. Veliki stručnjak vaterpola s istom strašću i dan danas vodi kao tog prvog dana. Što da kažemo o treneru koji je osvojio sve što se moglo osvojiti osim tog olimpijskog zlata. Ima veliku želju postati olimpijski pobjednik i razumijem njegovu želju, ali to žele sve reprezentacije.

Stručnjak je to koji je nakon Ratka Rudića naš najtrofejniji trener. Nisu mi nikada bili jasni ti negativni komentari oko njega, bili oni zlobni ili ne. Mislim da se on mora poštovati, kapa do poda! Radi izvanredan posao u suradnji s krovnom organizacijom na čelu s Pericom Bukićem, fantastičan rad i treba mu se odati priznanje i zahvaliti se“.

Kako gledate na stanje svjetskog vaterpola i na rad krovnih organizacija, je li se uopće brinu o igračima i trenerima ili postoje samo zbog svoje koristi?

„Tema je to za jednu dublju raspravu, ima tu puno interesa na koje mi osobno ne možemo utjecati. Ali, drago mi je da se digao glas. Eto između ostalih i Ivica Tucak je pričao na tu temu, oni su stručnjaci koji žele najbolje sportu i njihovo mišljenje ima težinu. Njihovo mišljenje se mora uvažiti, nitko te igrače nije ništa pitao, a sada je taj broj utakmica zaista neizdrživ, na razini NBA-a. Mora se sjesti, razgovarati i napraviti dublju analizu bez površnih zaključaka.“

Idemo se našaliti i reći da će ovo biti teško pitanje za vas potencijalno i sukob interesa. Izbornik ste mlade vrste i aktualni trener Mladosti. Mislite li da je netko od igrača s netom završenog U20 SP-a već sada u Singapuru trebao biti član izabrane vrste Ivice Tucka?

„Osobno da mi nitko ne zamjeri, nadao sam se da će se u avionu za Singapur naći mjesto za Vlahu Pavlića. Teško je reći umjesto koga jer je ta lijeva strana uvijek odlično popunjena sjajnim igračima, ali Vlaho je buduća zvijezda svjetskog vaterpola. Mislim da je momak u Jugu eksplodirao i dvije godine zaredom je najbolji strijelac s velikih natjecanja mladih vrsta. Ima izrazitu završnicu, lider je i sigurno će se za njega vrlo brzo naći mjesto u A reprezentaciji. Izbornik ipak radi sjajan posao i ako je on ovako odabrao, to je trenutno najbolji mogući izbor, a za Pavlića ima vremena.“

S kim biste usporedili Pavlića, može li on postati naš novi Sandro Sukno?

„Uzeli ste mi ideju, baš me Pavlić podsjeća na Sandra. Naravno, rano je govoriti o toj usporedbi jer je Sandro jedan od najboljih ikada, ali sve u svemu me dosta u određenim situacijama podsjeća baš na njega. Svi ostali također imaju veliku perspektivu, Tončinić na centru me podsjeća na velikog Ozrena Bonačića, a Čubranić bi mogao postati svjetski golman.“

Idemo za kraj na Mladost, rekli ste da vam nedostaje možda samo jedan igrač desne strane. Kakvi su ciljevi za nadolazeću sezonu i jedno malo teže; tko će biti prvi vratar, Marcelić ili Čubranić?

„(haha) Dovodite me u teške situacije s ovim direktnim pitanjima. Mladost je vaterpolski Real Madrid. Od Mladosti se s pravom očekuju trofeji, pogotovo kad za njih imate mogućnosti koje mi sada imamo. Ovo sada je izvanredna momčad, uz Kharkova je tu na desnoj strani Ivan Nagaev koji je prije nekoliko godina bio jedan od najboljih igrača te strane. Imamo i jednog Antu Vukičevića koji je dešnjak, ali jednako dobro može odigrati na obje strane, a usto je i sjajan defanzivac.

Mi smo tu u svakom slučaju odlični, bili smo čak u jednom trenutku u pregovorima s jednim vanserijskim igračem desne strane i da smo njega doveli mislim da bi to bila jedna savršeno kompletirana momčad. Uključujući naravno i vratare, Marcelić zadnja dva, tri mjeseca brani fenomenalno. Imat ću slatke brige između njega i Čubranića pred kojim je budućnost. Ipak, vjerujte mi da ću se bazirati isključivo na osnovu učinka i na osnovu onoga što vidim. Obojica će definitivno dobiti šansu.“