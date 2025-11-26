VIDEO / Zoran Bajić za SK: Ne skrivamo se iza skromnih ambicija, Mladost napada i europski tron!

Podijeli :

U goste nam je u srijedu stigao uspješni vaterpolski trener Zoran Bajić. On je trenutačno na klupi HAVK Mladost koja je ove sezone najveći favorit za osvajanje hrvatske lige i hrvatskog kupa. Uz to, Mladost je dobra i u Ligi prvaka te su nedavno upisali veliku pobjedu protiv grčkog Olympiakosa. Bajić je razgovarao s našim Brunom Roglićem, a što je sve rekao poslušajte u videu.

