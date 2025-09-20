Vaterpolisti Mladosti vraćaju se u Ligu prvaka nakon pola desetljeća

Podijeli :

xTomislavxKristox via Guliver

Deklasirali su protivnike iz Grčke!

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti uvjerljivo su svladali grčki Vouliagmeni rezultatom 16:4 u kvalifikacijama za Ligu prvaka te se nakon pet godina izbivanja ponovno plasirali u glavnu fazu natjecanja. Mladostaši su smješteni u skupinu C, gdje uz Vouliagmeni igra i talijanska Brescia. Budući da dalje prolaze dvije momčadi, a Grci su upisali oba poraza, zagrebački je sastav već osigurao prolazak.

Hrvatski viceprvaci dominirali su od prve do zadnje minute, što potvrđuje i podatak da su dobili sve četiri četvrtine (3:1, 6:2, 3:1, 4:0). Ključne figure pobjede bili su Andrija Bašić i Luka Lončar, obojica s po četiri pogotka, dok je Konstantin Harkov dodao dva. U nedjelju od 21 sat Mladost će odmjeriti snage s Bresciom u dvoboju za prvo mjesto u skupini, a u glavnoj fazi natjecanja pridružit će se splitskom Jadranu.