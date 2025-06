Tucak odredio 15 putnika za Svjetsko prvenstvo u Singapuru

Izbornik Ivica Tucak objavio je sastav u Šibeniku, dan nakon posljednje pripremne utakmice protiv Talijana, koju su “Barakude“ dobile 14:10. Hrvatska će na Dalekom istoku pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka.

“U Singapur idu vratari Bijač i Popadić, centri Vrlić i Lončar, lijeva strana Bukić, Fatović, Lazić i Brubnjak, dok će na desnoj stani biti Harkov, Žuvela, Vukičević i Butić, te braniči Burić, Biljaka i Kržić”, rekao je izbornik Tucak.

Drugim riječima, iz momčadi su otpali jugaši, treći vratar Ivan Jurišić, mladi Vlaho Pavlić (najbolji strijelac nedavnog SP-a do 20 godina), branič Roko Akrap iz Solarisa, kao i vanjski igrač Andrija Bašić iz Mladosti, doduše s, kako bi se reklo, “posebnom ulogom”.

“To je 15 igrača koji će putovati za Hong Kong, plus i 16. igrač, a to je Andrija Bašić. On će biti s nama ne daj Bože nekakve ozljede u zadnji tren, pred početak Svjetskog prvenstva. Još nismo potpuno sigurni, ali vjerujem recimo da će s Harkovom biti u redu, da će posve izliječiti svoju ozljedu. Upravo zato, Andriji Bašiću i veliko hvala, to sam rekao ispred svih igrača. Nekako mi je najteže baš zbog njega bilo jer ipak će s nama cijelo vrijeme, na drugi kraj svijeta, a nije predviđen za momčad”, rekao je Tucak, prenose Sportske novosti.

Hrvatski vaterpolisti su nakon priprema u Šibeniku dobili dan-dva odmora, nakon čega slijedi završno okupljanje u srijedu, 2. srpnja u Zagrebu. Tada je u večernjim satima planiran polazak u Hong Kong, gdje će momčad odraditi sparinge s Amerikancima i provesti aklimatizaciju za uvjete koji ih čekaju u Singapuru.