Veliki posao napravio je u Olimpiji, bio blizu Dinama, a sada će s Kustošijom probati izboriti SHNL

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Uroš Skaza

Goran Boromisa (39) vrlo je blizu dolaska na poziciju sportskog direktora u Kustošiji.

Takvu vijest donosi Index, koji piše kako bi se posao trebao zaključiti u sljedećim danima.

Boromisa je prije dva mjeseca iznenađujuće napustio projekt u slovenskoj Olimpiji, gdje je 2021. stigao iz Rudara Velenja, a prije toga radio je od 2015. do 2020. u omladinskoj školi Dinama.

U Olimpiji je sa suradnicima, između kojih je bio i donedavni trener Rijeke, Victor Sanchez, stvorio momčad koja je osvojila slovensko prvenstvo i kup. To je uspio tako da u momčad nije uložio ni eura jer su svi igrači dovedeni besplatno. Spominjao se i u kontekstu povratka u Dinamo, ali to se dosad nije dogodilo

Boromisa je bio golman u Zagrebovoj pa Dinamovoj školi nogometa, a s 22 godine prekinuo je karijeru zbog teške ozljede. Nakon toga je postao trener te sedam godina u Dinamovoj školi radio s vratarima.

Priv samostalni trenerski posao imao je u Dugom Selu, nakon čega ga je hrvatski trener Dino Skender uzeo u stožer kad je preuzeo Olimpiju. Tamo je također bio trener vratara, pa je otišao u Rudar Velenje, gdje je radio kao skaut i šef skauta. Nakon toga ga je Olimpija vratila na poziciju sportskog direktora.