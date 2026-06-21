Insajder: Tottenham želi igrača Dinama, a njegova situacija se pod budnim okom prati i u Rimu

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xRazvanxPasarica/SPORTxPICTURESx via Guliver Image

Talijanski insajder za transfere Alfredo Pedulla javlja novosti o interesu za Sergija Domingueza, 21-godišnjeg Dinamovog stopera.

Za Domingueza je zainteresiran Tottenham, dok svoju šansu iz drugog plana čeka talijanski Lazio koji je već izrazio interes.

U Londonu zasad nisu detaljnije odlučili ući u posao, prioritet je vezni red gdje najveću prednost ima Sandro Tonali. Dodatni razlog za manji interes za Domingueza jest i nedavni dolazak Marcosa Senesija bez odštete.

Lazio i dalje prati njegovu situaciju, ali Rimljani bi prije eventualnog poteza trebali otvoriti prostor u obrani. Posebno se prati status Marija Gile, koji je prema informacijama iz Italije visoko na popisu želja Napolija. Tek eventualni odlazak španjolskog braniča mogao bi Laziju stvoriti uvjete za konkretniji napad na Dinamova stopera.

Dinamo za Domingueza navodno očekuje najmanje između 11 i 12 milijuna eura, uz moguće bonuse.

Španjolac iza sebe ima odličnu sezonu, zabio je dva i namjestio četiri gola u 41 nastupu za Plave.