Amerikanci se narugali hrvatskoj himni: ‘Govori o djedovini, igrači se s time mogu poistovjetiti’

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(AP Photo/Tony Gutierrez) via Guliver Image

Ugledni sportski medij The Athletic objavio je opširnu i duhovitu analizu u kojoj je rangirao nacionalne himne svih 48 reprezentacija koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Nakon što je hrvatske dresove proglasio najružnijima na Svjetskom prvenstvu, The Athletic nije pokazao puno simpatija niti prema našoj himni. Na ljestvici najljepših nacionalnih pjesama, ‘Lijepa naša domovino’ nalazi se na 40. od 48. mjesta.

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Čak su ubacili i podrugljivu dosjetku o tome kako himna govori o ‘djedovini‘, po čemu je relevantna za aktualnu hrvatsku reprezentaciju, koja, znamo, ima podosta starijih igrača koji su prošli 35. godinu.

The Athletic je hrvatsku himnu opisao riječima:

“Malo je jednolična. Mnogi hrvatski nogometaši su je tek tiho mumljali u bradu. Ima tu lijepih violina, ali nedostaje joj prave živosti i nema u njoj ničega što bi vas previše uzbudilo. Stihovi o djedovini koja bi trebala biti vječno sretno barem su donekle relevantni za aktualnu hrvatsku momčad.”

Hrvatska je svrstana u isti koš s “dosadnim i melankoličnim” zapadnoeuropskim himnama poput Njemačke, Nizozemske i Austrije.

S druge strane, Bosna i Hercegovine je na visokom 10. mjesto najboljih himnih Svjetskog prvenstva, uz opis:

“Bez ijedne riječi, samo sjetna, usamljena violina koja svira punih 65 sekundi. Izuzetno je dirljiva i zvuči kao nešto što biste čuli pred sam kraj filma Gospodar prstenova. Svi igrači su držali ruke na srcima, a neki su izgledali vrlo emotivno. Iako ova himna dijeli ljude kod kuće jer se ne mogu dogovoriti oko službenog teksta, u Torontu je zvučala apsolutno prelijepo.”

Brazil, Francuska i Portugal zbog svoje ‘nevjerojatne energije i moćnih orkestralnih izvedbi’ imaju najbolje himne prema ovom odabiru, a na samom dnu ljestvice završile su Engleska, Jordan i Španjolska, opisane kao monotone, loše otpjevane ili jednostavno dosadne zbog nedostatka teksta.