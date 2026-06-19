Dalić sprema promjene u sastavu, evo tko bi trebao zaigrati protiv Paname

U veznom redu Luka Modrić trebao bi upisati svoj jubilarni 200. nastup za reprezentaciju. Najveća dvojba odnosi se na to tko će igrati uz njega. Ako priliku dobije Mateo Kovačić, Petar Sučić mogao bi biti pomaknut prema naprijed i igrati u ofenzivnijoj ulozi. U slučaju da Dalić uz Modrića zadrži Sučića u ulozi zadnjeg veznog, tada bi Andrej Kramarić mogao zauzeti mjesto u ofenzivnoj trojci iza napadača.

Martin Baturina, koji je protiv Engleske bio među najboljim hrvatskim igračima i postigao pogodak, trebao bi zadržati mjesto u sastavu, dok je Ivan Perišić najozbiljniji kandidat za lijevu stranu napada. U vrhu napada prednost ima Ante Budimir, iako je Petar Musa protiv Engleske bio strijelac.

Budu li se te najave ostvarile, mjesto u početnoj postavi izgubit će Luka Vušković, Mario Pašalić i Petar Musa, dok bi priliku od prve minute dobili Duje Ćaleta-Car, Mateo Kovačić ili Andrej Kramarić te Ante Budimir. Time bi hrvatska reprezentacija u odnosu na susret s Engleskom postala i nešto iskusnija, odnosno starija po prosjeku godina.

Prema trenutačnim procjenama, najizgledniji sastav Hrvatske protiv Paname je: Livaković – Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, Kovačić – Petar Sučić, Baturina, Perišić – Budimir, uz mogućnost da Kramarić uskoči u početnih 11, što bi ujedno promijenilo i Sučićevu poziciju na terenu.