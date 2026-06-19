Mladost na korak do naslova prvaka nakon pobjede protiv Jadrana u Splitu

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Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Images

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti u petak su pobijedili na gostovanju u Splitu domaći Jadran sa 17-12 (3-3, 5-4, 3-4, 6-1) i tako su poveli s 2-0 u finalnoj seriji koja se igra na tri pobjede te naslov mogu osvojiti već za šest dana, kad je na rasporedu treća utakmica na bazenu Mladosti uz Savu.

“Mladostaši” su na otvorenom bazenu na Zvončacu gubili na polovici prve četvrtine s 3-1, ali su onda serijom 4-0 preokrenuli rezultata i do kraja utakmice nisu dopustili “jadranašima” da ponovno dođu do vodstva.

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Ipak, momčadi su izjednačene ušle u zadnju četvrtinu (11-11) u kojoj je gostujuća momčad briljirala u obrani i napadu. “Žapci” su taj dio utakmice dobili sa 6-1 i na kraju uvjerljivo slavili (17-12).

Kod pobjednika je najbolji strijelac bio Marko Radulović s pet golova, tri je postigao Ivan Nagaev, a po dvaput su mrežu zatresli Luka Bukić, Franko Lazić i Josip Vrlić. Vratar Mauro Ivan Čubranić je skupio 13 obrana (13/25).

Zvonimir Butić je sa šest golova bio najbolji strijelac Jadrana, a dvaput je mrežu pogodio Dušan Matković. Marko Bijač je imao 10 obrana (10/27).

Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak, 25. lipnja, u Zagrebu, s početkom u 18.30 sati.