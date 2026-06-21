Mundijal već uzeo prvu žrtvu, a novi otkaz je sve bliže

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Turska je jedno od najvećih razočaranja Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Australije (0:2) i Paragvaja (0:1) ostala je bez šanse za prolazak skupine, iako je u dvije utakmice stvorila velik broj prilika i uputila više od 60 udaraca bez postignutog gola.

Reprezentacija koju predvode Arda Guler, Hakan Calhanoglu i Kenan Yildiz prije turnira bila je među favoritima skupine D, no završila je na njezinu začelju.

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Loši rezultati mogli bi stajati posla izbornika Vincenza Montellu. Talijanski novinar Nicolo Schira tvrdi da je njegova budućnost pod velikim upitnikom.

Vincenzo #Montella’s future on Turkey National Team’s bench is at risk. He could be sacked after the World Cup. #transfers 🇹🇷 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2026

“Upitna je budućnost Vincenza Montella na klupi turske reprezentacije. Mogao bi dobiti otkaz nakon Svjetskog prvenstva”, piše Schira.

Montella je Tursku preuzeo 2023. godine, a u 35 utakmica ostvario je 20 pobjeda.

Dok se u Turskoj tek nagađa o smjeni, Tunis je već povukao potez. Nakon teškog poraza od Švedske (5:1) smijenjen je Sabri Lamouchi, a naslijedio ga je Hervé Renard. No promjena nije donijela preokret. Tunis je u sljedećem nastupu izgubio i od Japana (4:0).