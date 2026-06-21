Mundijal već uzeo prvu žrtvu, a novi otkaz je sve bliže

Turska je jedno od najvećih razočaranja Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Australije (0:2) i Paragvaja (0:1) ostala je bez šanse za prolazak skupine, iako je u dvije utakmice stvorila velik broj prilika i uputila više od 60 udaraca bez postignutog gola.
Reprezentacija koju predvode Arda Guler, Hakan Calhanoglu i Kenan Yildiz prije turnira bila je među favoritima skupine D, no završila je na njezinu začelju.
Loši rezultati mogli bi stajati posla izbornika Vincenza Montellu. Talijanski novinar Nicolo Schira tvrdi da je njegova budućnost pod velikim upitnikom.
“Upitna je budućnost Vincenza Montella na klupi turske reprezentacije. Mogao bi dobiti otkaz nakon Svjetskog prvenstva”, piše Schira.
Montella je Tursku preuzeo 2023. godine, a u 35 utakmica ostvario je 20 pobjeda.
Dok se u Turskoj tek nagađa o smjeni, Tunis je već povukao potez. Nakon teškog poraza od Švedske (5:1) smijenjen je Sabri Lamouchi, a naslijedio ga je Hervé Renard. No promjena nije donijela preokret. Tunis je u sljedećem nastupu izgubio i od Japana (4:0).
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