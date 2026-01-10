Srbija slavljem nakon peteraca izbjegla blamažu na startu Europskog prvenstva

Domaćin i jedan od glavnih favorita za naslov jedva je izbjegao blamažu – Nizozemci su na poluvremenu vodili 8:6, no Srbija se vratila i izborila 13:13 te slavila s 5:3 u petercima. Time je osvojila dva boda, dok skupinu predvodi Španjolska nakon uvjerljive pobjede 28:3 protiv Izraela.

Ovogodišnje EP igra se po izmijenjenom formatu. Nakon prve faze s četiri skupine po četiri reprezentacije, po tri najbolje momčadi prolaze dalje i formiraju nove skupine E i F, uz prijenos bodova iz međusobnih susreta.

Prve dvije reprezentacije iz svake nove skupine izborit će izravan plasman u polufinale.