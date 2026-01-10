Tucak: Sistem natjecanja je teži, ali svakako pošteniji

Podijeli :

Jeremy Lee via Guliver

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak ocijenio je u subotu da na Europskom prvenstvu u Beogradu nema izrazitih favorita i poručio da je njegova momčad spremna i jedva čeka početak prvenstva koje je u petak službeno otvoreno.

“Generalno, odradili smo veliki dio posla i – što je najbitnije – nemamo većih problema s ozljedama, sve je dosad bilo ukalkulirano – i te manje ozljede i problemi s gripom. Sad je sve u najboljem mogućem redu i mogu reći da jedva čekamo da prvenstvo počne”, rekao je Tucak za Hinu.

Komentirajući nov sustav natjecanja, u kojem će nakon prvog dijela po tri reprezentacije iz svake skupine igrati i u drugom dijelu grupne faze, Tucak nije želio davati konkretnije prognoze.

“Teško je govoriti o bilo čemu prije nego što počne, a što se tiče sistema natjecanja- teži je sigurno, jer imate dvije utakmice više, ali je svakako pošteniji, sportskiji. Ne svodi se na taj jedan loš dan, jer imate priliku, ako izgubite u grupi, da se iščupate – sve je na vama. Vidjet ćemo dokle će nas to sve odvesti. Put je težak, jedna grupa, druga grupa, eventualno polufinale pa finale. Kako nama tako i drugima”, izjavio je Tucak.

Izbornik vaterpolista Hrvatske ne vidi na ovogodišnjem Europskom prvenstvu nikog tko bi se mogao nazvati favoritom.

“Mislim da izrazitog favorita nema – svatko može pobijediti svakoga i pitanje je kako će se sve poklopiti na ovom turniru, tako da se ne bih usuđivao davati neke prognoze i istaknuti bilo koga”, rekao je izbornik prije prvog službenog treninga hrvatske reprezentacije u Beogradu.

Hrvatska će prvi dvoboj u beogradskoj Areni igrati u nedjelju 11. siječnja, od 18 sati, protiv Slovenije. U utorak (12.45 sati) slijedi sraz s Gruzijom, a u posljednjem kolu u četvrtak (20.30 sati) suparnik će biti Grčka.