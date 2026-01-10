Crna Gora uvjerljiva na otvaranju Europskog prvenstva

Podijeli :

(AP Photo/Lee Jin-man) via Guliver Image

Muška vaterpolska reprezentacija Crne Gore pobijedila je reprezentaciju Malte s 21-12 (6-5, 5-0, 5-4, 5-3) u utakmici prvog kola skupine A na Europskom prvenstvu u Beogradu.

Strahinja Gojković je s četiri pogotka bio najbolji strijelac u crnogorskoj reprezentaciji, a po tri gola su postigli Vladan Spaić i Dušan Matković. Najbolji strijelac malteške reprezentacije bio je Steven Camilleri s četiri pogotka.

U poslijepodnevnom terminu Mađarska je pobijedila Francusku s 15-7.

Na vrhu ljestvice su Crna Gora i Mađarska sa po tri boda, a Francuska i Malta su bez bodova.

U skupini C je Španjolska u obranu naslova europskog prvaka krenula uvjerljivom pobjedom (28-3) protiv Izraela. Od 20.30 sati u toj će skupini posljednji dvoboj prvog dana natjecanja odigrati reprezentacije Srbije i Nizozemske.

Hrvatska reprezentacija će prvu utakmicu odigrati u nedjelju, od 18 sati, a suparnik joj je slovenska izabrana vrsta.