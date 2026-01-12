Srbija gubila u posljednjoj minuti pa brzim golovima preokrenula protiv branitelja naslova na Euru

Podijeli :

Pedja Milosavljevic / CROPIX Belgrade Serbia Copyright: xxPedjaxMilosavljevicx nizozemska_srbija21-100126 via Guliver Image

U drugom kolu Europskog prvenstva u vaterpolu Srbija je u Beogradu ugostila Španjolsku, branitelje naslova. Srbija je u posljednju minutu susreta ušla s -1 (11:10) da bi na kraju ipak preokrenula susret i slavila s 12:11.

Nije Srbija najbolje otvorila utakmicu jer je Španjolska povela s 2:0. Međutim, do kraja četvrtine Srbija preokrenula to u svoju korist da bi nakon prvih osam minuta rezultat ipak bio 3:3.

No, u sljedećim minutama bolja je bila Srbija pa su tako Delfini na poluvrijeme otišli s +1 (6:5). Prednost je u jednom trenutku u drugom poluvremenu narasla na +3 (9:6), ali je Španjolska potom ubacila u višu brzinu.

Do kraja četvrtine smanjili su na 9:7 da bi od zaostatka 10:8 napravili seriju od 3:0 za prvo vodstvo još od treće minute susreta. Međutim, ni branitelji naslova nisu bili nepogrešivi.

Uspjeli su u posljednjoj minuti ispustiti prednost od 11:10, a junaci Srbije bili su Viktor i Strahinja Rašović koji su svojim golovima donijeli nevjerojatan preokret Delfinima.

Ovom pobjedom Srbija je došla do petog boda u skupini C te su sada na prvom mjestu. U posljednjem kolu igraju protiv slabašnog Izraela protiv kojeg će tražiti potvrdu prvog mjesta. Bez obzira na rezultat u tom susretu, Srbija će u drugu fazu prenijeti pet bodova koliko su osvojili pobjedama protiv Nizozemske i Španjolske.