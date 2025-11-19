Splitski Jadran do prve pobjede u Ligi prvaka

Podijeli :

Ante Cizmic/CROPIX via Guliver

U susretu 4. kola B skupine vaterpolske Lige prvaka splitski Jadran je na bazenu Poljud pobijedio imenjaka iz Herceg Novog sa 15-13 (5-2, 4-3, 4-5, 2-3) ostvarivši prvu pobjedu.

Nakon tri poraza, hrvatski vaterpolski prvak je osvojio prve bodove.

Splićani su odlično otvorili utakmicu i nakon prve četvrtine vodili su 5-2. Na otvaranju druge dionice imali su četiri gola prednosti (6-2), a u završnici poluvremena Jadran je poveo i s najvećih +5 (9-4).

U trećoj četvrtini gosti su smanjili na samo gol zaostatka (10-9, 11-10), međutim odabranici Jure Marelje su do kraja četvrtine “pobjegli” na tri gola plusa (13-10). Na otvaranju zadnje četvrtine splitski sastav je zabio za 14-10 i do kraja susreta obranio prednost do konačnih 15-13.

Splitski Jadran je predvodio Loren Fatović s pet golova, dok su po dva gola zabili Jerko Marinić Kragić, Julian Berehulak, Nardo Skejić i Dušan Matković. S druge strane najefikasniji su bili Srđan Janović sa četiri i Danil Merkulov s tri gola.

U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Pro Recco i Novi Beograd.

Nakon nepotpunog četvrtog kola, na ljestvici vodi talijanski sastav s 9 bodova, Jadran (HN) ima 6, a Novi Beograd i splitski Jadran po tri boda.