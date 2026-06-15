Hodoba za SK: Ne veseli me što Hrvatska otvara SP protiv Engleske

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U najnovijem izdanju emisije "JutroSK" naš Josip Juraj Pajvot ugostio je kolegu sa Sport Kluba Ivana Hodobu, koji je analizirao dosadašnji tijek Svjetskog prvenstva i osvrnuo se na najzanimljivije utakmice odigrane u prvim danima turnira.

Tijekom analize dotaknuli su se i hrvatske reprezentacije, koju u srijedu na otvaranju Mundijala očekuje dvoboj protiv jednog od glavnih favorita, Engleske.

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Hodoba je pritom priznao da ga ne veseli što Hrvatska natjecanje otvara upravo protiv tako kvalitetnog suparnika, no vjeruje da Vatreni mogu biti konkurentni. U razgovoru se otvorilo i pitanje Brazila, koji je na startu prvenstva remizirao s Marokom. Komentator Sport Kluba smatra da je prerano otpisivati južnoameričku velesilu te je istaknuo kako ga ne bi iznenadilo kada bi upravo Brazil na kraju stigao do svjetskog naslova.

Za kraj razgovora Pajvot i Hodoba osvrnuli su se i na reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je u prvom kolu odigrala 1:1 protiv jednog od domaćina turnira, Kanade.

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