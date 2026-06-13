Zvijezda Brazila ne može zaboraviti Livakovića: ‘To me prati svake noći’

Posebno ga i dalje boli četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., kada je Brazil nakon izvođenja jedanaesteraca ispao od Hrvatske, a njegov udarac zaustavio Dominik Livaković.

“Od utakmice protiv Hrvatske 2022. godine, kada je Dominik Livaković obranio moj jedanaesterac, povratak na Svjetsko prvenstvo bio je nešto o čemu sam razmišljao gotovo svake noći.”

Ozljedu zbog koje je ostao bez nastupa na Mundijalu opisao je kao jedan od najtežih životnih udaraca.

“Bila je to jedna od najtežih vijesti u mom životu. Ostao sam bez sna kojem sam posvetio cijelu karijeru. Nisam mogao pomoći Realu u završnici sezone, a sada ne mogu pomoći ni Brazilu na Svjetskom prvenstvu.”

U emotivnoj poruci zahvalio je obitelji, suigračima, Brazilskom nogometnom savezu i Real Madridu na podršci tijekom rehabilitacije, a posebne riječi uputio je izborniku Carlu Ancelottiju.

“Cijeli nogometni svijet zna koliko je trofeja osvojio, ali želim istaknuti i kakav je čovjek. Pomogao mi je u najtežim trenucima i uvijek bio uz mene. On je posebna osoba i točno zna što radi na klupi Brazila.”

Iako neće biti na terenu, Rodrygo će reprezentaciju pratiti iz neposredne blizine i navijati za osvajanje naslova.

“Bit ću nervozan, pratit ću svaku utakmicu i željeti da Brazil zabije što više golova. Cijela zemlja očekuje naslov prvaka, a ja vjerujem da ova momčad ima sve što je potrebno za uspjeh.”