Sjajni Anđelo Kvesić osvojio zlato na Svjetskoj ligi u Rabatu

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Alexandre Martins IPA Sport ipa-agency.net via Guliver Images

Hrvatski karate reprezentativac Anđelo Kvesić osvojio je zlatnu medalju u teškoj kategoriji na natjecanju Svjetske Premier lige u marokanskom gradu Rabatu.

Na turniru kategorije +84 kg stariji Kvesić nizao je pobjede do završnog uspjeha u finalu. U skupini je zauzeo prvo mjesto, pobijedivši Alžirca Hoicine Daikhija 2-1 te Egipćanina Elhassana Mohameda.

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U četvrtfinalu nedavni osvajač pojedinačne bronce na EP svladao je Brazilca Giovanija Salgada Felipina s 2-1, a u polufinalu nadjačao i Japanca Kentara Yamauchija 3-1. U finalnom susretu Anđelo Kvesić je bio uvjerljiv protiv Egipćanina Ahmeda Elmasrya 6-2.

Ema Sgardelli u kategoriji -50 kg osvojila je kvalifikacijsku skupinu sa sve tri pobjede, bez izgubljenog boda, ali je na senshu ili prvi osvojeni bod suparnice izgubila ćetvrtfinalni dvoboj od Švicarke Maye Shaerer (2-2).

U kvalifikacijskoj skupini kategorije +68 kg drugo mjesto Nikoline Golomboš. Trećeplasirani u natjecanju poluteške kategorije (-84 kg) bio je Ivan Kvesić, kao i Mia Čačko (-61 kg), a u istoj kategoriji Mia Greta Zorko u svojoj je skupini zauzela četvrtu poziciju. Kako samo prvo mjesto u skupini donosi plasman u četvrtfinale, ostali su bez plasmana među osam najboljih.

Sudjelovalo je 358 karatista iz 55 zemalja.