Poznati termini utakmice osmine finala Eurokupa između Juga i Primorca

Tehnički vaterpolski odbor (TWPC) Europske organizacije vodenih sportova (European aquatics) donio je u petak konačnu odluku o mjestu i vremenu odigravanja utakmica osmine finala Eurokupa između Juga AO i Primorca iz Kotora.

Prvi susret odigrat će se u Podgorici 4. ožujka, a uzvrat u Zagrebu 14. ožujka.

Od 20 članova TWPC, sastanku je nazočilo 15 članova koji su donijeli službenu, konačnu odluku temeljem članka 1.3 Pravilnika o klupskim natjecanjima European Aquaticsa.