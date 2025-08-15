Mlade hrvatske vaterpolistice ispale u četvrtfinalu SP-a, bolje su bile Amerikanke

Podijeli :

HVS

Hrvatska ženska U-20 vaterpolska reprezentacija zaustavljena je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u brazilskom Salvadoru, gdje je uvjerljivo poražena od SAD-a 24:6 (6-3, 5-2, 7-1, 6-0).

Izabranice Mije Šimunić dobro su parirale favoritkinjama u prve dvije četvrtine, no u nastavku su Amerikanke preuzele potpunu kontrolu, zabivši 13 pogodaka uz samo jedan primljeni.

Za Hrvatsku je Jelena Butić postigla tri gola, Iva Rožić dva, a Ria Glas jedan. Kod pobjednica se istaknula Meghan McAninch s pet pogodaka. Hrvatsku sada očekuje razigravanje za plasman od 5. do 8. mjesta, a prvi suparnik bit će poraženi iz ogleda Nizozemske i Italije. Amerikanke će u polufinalu igrati protiv Italije, dok će drugi polufinalni par činiti Španjolska i Grčka.