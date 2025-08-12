Mlade hrvatske vaterpolistice briljiraju na SP-u, do sada su pobijedile u svim utakmicama

Podijeli :

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina završila je prvi dio Svjetskog prvenstva u brazilskom Salvadoru s maksimalnim učinkom.

U posljednjem, 3. kolu skupine C, Hrvatice su upisale i treću pobjedu, svladavši Argentinu, te se plasirale u osminu finala. Prije toga su već bile bolje od Brazila i Meksika.

Iako su tijekom druge četvrtine ostale bez Dore Kangler, koja je isključena zbog nenamjernog udarca suparnice, pobjeda ni u jednom trenutku nije bila ozbiljno ugrožena. Utakmicu je izvrsno otvorila kapetanica Jelena Butić, koja je postigla prva tri gola, a niz je nastavila Ria Glas pogocima za 4:2 i 5:2. Upravo su Butić i Glas bile najefikasnije – Glas s osam, a Butić s pet pogodaka.

Argentina je u nekoliko navrata smanjivala prednost, ali sredinom treće četvrtine Hrvatska je nakon pogodaka Desnice, Glas, Butić i Rožić iz peterca povela 12:8 i sigurno krenula prema pobjedi. Osim efikasnog napada, posebno je do izražaja došla agresivna obrana – Hrvatice su osvojile pet lopti, dok su Argentinke imale samo dvije. Odlična je bila i igra s igračicom manje (Argentina 3 gola iz 11 pokušaja), dok je hrvatska reprezentacija realizirala 4 od 6 prilika s igračicom više.

Hrvatska je s maksimalnih devet bodova osvojila prvo mjesto u skupini i u osmini finala igrat će protiv Izraela, posljednjeplasirane ekipe skupine A. Taj dvoboj na rasporedu je u srijedu, 13. kolovoza, u 18:30 po hrvatskom vremenu.