Romantičan povratak: Klupska legenda vratila se nakon ispadanja u drugu ligu

Raul Jimenez, 35-godišnji meksički nogometni reprezentativac, napustio je engleskog premierligaša Fulham te se odlučio za povratak u Wolverhampton.
Meksikanac je klupska legenda te su navijači Wolvesa s velikim oduševljenjem dočekali njegov povratak na Molineux. Nakon očajne prošle sezone u kojoj su tavorili na samom dnu ljestvice, uz prijetnju obaranja negativnog rekorda po broju osvojenih bodova osvojenih u Premierligi, Vukovi se pripremaju na uzbuđenja najjače druge lige na svijetu.
Kako bi izborili povratak kroz pakleni raspored 46 kola Championshipa, već su krenuli po prva pojačanja. I pokazali da misle ozbiljno. Prvo je u klub došao bivši engleski reprezentativac Kieran Trippier kako bi pojačao konkurenciju na desnom boku, a sada je obznanjeno da će protivničke šesnaesterce u zlatnom dresu ponovno terorizirati Raul Jimenez.
Iako mu je već 35 godina, čelnici Wolverhamptona uvjereni su u njegov znatan doprinos u narednoj sezoni, uz nadu kako će uspjeti zadržati sjajnog Mateusa Manea. Mladom 18-godišnjaku iskusni napadač bio bi idealan mentor, no s obzirom na ogroman interes za njegovu akviziciju od strane premierligaša, ostanak će do posljednjeg dana prijelaznog roka biti upitan.
„Povratak Jimeneza u naš klub je poseban trenutak“, objavio je Wolverhampton, a doznalo se i da je igrač potpisao ugovor na dvije godine.
Jimenez je član Fulhama bio od 2023. do ove godine, a sada se vraća u klub u kojem je ostavio duboki trag od 2018. do 2023. godine. U tom je razdoblju za Wolverhampton odigrao 166 utakmica uz 57 pogodaka i 23 asistencije.
Trenutačno se nalazi u krugu reprezentacije Meksika koja očekuje start na Svjetskom prvenstvu. Tijekom karijere je odigrao 124 utakmice za nacionalnu vrstu te je postigao 45 pogodaka čime se nalazi na trećem mjestu vječne ljestvice najboljih strijelaca svoje zemlje.
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