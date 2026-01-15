Hrvatski vaterpolisti u drugom krugu Eura igrat će protiv iznenađujućeg protivnika

Podijeli :

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u drugoj fazi Europskog prvenstva igrat će protiv Turske, najvećeg iznenađenja dosadašnjeg dijela turnira. Iako se očekivalo da će se uz Italiju i Rumunjsku među četiri najbolje u skupini naći Slovačka, Turci su pobjedom nad Slovacima izborili povijesni prolazak dalje.

Turska se na europsku smotru vratila nakon šest godina pauze, budući da nije sudjelovala na prethodna dva prvenstva. Na Euru 2020. iznenadili su pobjedom protiv Malte i tada izborili drugi krug, ali su potom doživjeli uvjerljive poraze, uključujući težak 20:3 protiv Rumunjske u utakmici za 11. mjesto.

Ovoga su prvenstva krenuli očekivanim porazom od Italije (19:8), no već u susretu s Rumunjskom pokazali su napredak. Vodili su 9:5, a iako su na kraju tijesno izgubili 20:19, ostavili su vrlo dobar dojam. Potvrda rasta forme stigla je u dvoboju sa Slovačkom, gdje su se u nastavku odvojili i sačuvali prednost za pobjedu 17:16.

Tim trijumfom osigurali su plasman u drugi krug i minimalno još tri utakmice na prvenstvu, među kojima su ogledi protiv Grčke i Hrvatske. Iako se od njih ne očekuje da ugroze te reprezentacije, Turci će imati priliku boriti se za najbolji plasman u povijesti, u susretu za deveto ili deseto mjesto protiv Gruzije ili Slovenije.

Reprezentacija Turske, u kojoj samo dvojica igrača nastupaju izvan domaćeg prvenstva, pokazala se kao čvrsta i organizirana momčad. Ulazak u drugi krug njihovo je najveće dosadašnje ostvarenje i nagrada u obliku dodatnih utakmica na najvećoj europskoj sceni.