Hrvatski vaterpolisti poraženi u polufinalu U-20 Svjetskog prvenstva, evo kad se bore za broncu

Mladi hrvatski vaterpolisti borit će se za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu do 20 godina koje se održava u Zagrebu.

U uzbudljivom polufinalnom susretu na bazenu uz Savu, Španjolska je slavila s 13:11. Hrvatska je vodila početkom zadnje četvtine s 10-8, ali su Španjolci dokraja postili pet, a Barakude samo jedan gol.

Vlaho Pavlić je sa šest golova bio prvo ime kod Hrvatske, a Oriol Rodriguez (5) Španjolce.

“Od samog početka utakmice smo imali jako puno tehničkih pogrešaka. Pa, to se vidjelo koliki je pad koncentracije nakon krivo bačene lopte na našoj zadnjoj minuti odmora. To su kardinalne pogreške koje na kraju jedna ozbiljna momčad kakva je Španjolska na kraju naplaćuje. Imali smo mi u jednom trenutku i igru, vratili se, sve je izgledalo u određenom momentu vrlo dobro, ali u odlučujućim trenucima je falila koncentracija. Ove tehničke pogreške su za mene neobjašnjive. Mogu ih ja pripisati njihovoj mladosti, ali ipak u ovakvoj utakmici, s ovakvim ulogom i važnosti, to si ne bi smjeli dopuštati”, kazao je Zoran Bajić, hrvatski izbornik, a najbolji strijelac Hrvatske Pavlić bio je razočaran.

“Ne znam što nam je bilo na startu, opet smo onako krenuli… Nije to jednostavno vraćati, taj zaostatak. Tu se i dosta potrošimo, ali ne možemo se baš ni svaki put vratiti. Nadam se samo da ćemo u subotu konačno odigrati onako što i kako znamo. Jer ovo… ne znam, ali to nismo mi. Stvarno nismo”.

Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u subotu, u 19 sati, a mlade Barakude će se boriti s poraženim iz druge polufinalne utakmice između Mađarske i SAD-a.