Okuplja se hrvatska vaterpolska reprezentacija: Evo tko je na popisu

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HVS

Hrvatska seniorska vaterpolska reprezentacija sutra, 4. srpnja, započinje svoje jedine ovoljetne pripreme.

Ivica Tucak, izbornik hrvatske seniorske reprezentacije odredio je 18 igrača koji će se u subotu, 4. srpnja okupiti u Zagrebu na početku kraćih i jedinih ovoljetnih priprema.

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Pozvani su:

VRATARI

1. Marko Bijač

2. Mauro Ivan Čubranić

3. Toni Popadić

CENTRI

4. Rino Burić

5. Viktor Tončinić

BRANIČI

6. Mislav Ćurković

7. Karlo Babić

8. Roko Akrap

9. Toni Radan

NAPADAČI

10. Konstantin Harkov

11. Zvonimir Butić

12. Marko Žuvela

13. Franko Lazić

14. Luka Bukić

15. Loren Fatović

16. Vlaho Pavlić

17. Tin Brubnjak

18. Maro Šušić

Stručni stožer čine:

– Ivica Tucak, izbornik

– Jure Marelja, pomoćni trener

– Pavo Marković, pomoćni trener

– Pero Kuterovac, kondicijski trener

– Renco Posinković, trener vratara

– Igor Pezelj, video-analitika

– Damir Luketić, fizioterapeut

– Ante Ninčević, fizioterapeut

Hrvatska seniorska reprezentacija pripremat će se od 4. do 10 srpnja. Početak priprema je u Zagrebu do 7. srpnja kada se sele u Budimpeštu na sparing s Mađarima. U Budimpešti je u planu i odigravanje jedne prijateljske službene međudržavne utakmice.

Podsjetimo, hrvatska seniorska vrsta se plasirala na završni turnir Svjetskog kupa u Sydneyu ovog ljeta, ali ondje neće nastupati A momčad već reprezentacija do 20 godina koju vodi izbornik te vrste, Zoran Bajić.