Okuplja se hrvatska vaterpolska reprezentacija: Evo tko je na popisu

Hrvatska seniorska vaterpolska reprezentacija sutra, 4. srpnja, započinje svoje jedine ovoljetne pripreme.
Ivica Tucak, izbornik hrvatske seniorske reprezentacije odredio je 18 igrača koji će se u subotu, 4. srpnja okupiti u Zagrebu na početku kraćih i jedinih ovoljetnih priprema.
Pozvani su:
VRATARI
1. Marko Bijač
2. Mauro Ivan Čubranić
3. Toni Popadić
CENTRI
4. Rino Burić
5. Viktor Tončinić
BRANIČI
6. Mislav Ćurković
7. Karlo Babić
8. Roko Akrap
9. Toni Radan
NAPADAČI
10. Konstantin Harkov
11. Zvonimir Butić
12. Marko Žuvela
13. Franko Lazić
14. Luka Bukić
15. Loren Fatović
16. Vlaho Pavlić
17. Tin Brubnjak
18. Maro Šušić
Stručni stožer čine:
– Ivica Tucak, izbornik
– Jure Marelja, pomoćni trener
– Pavo Marković, pomoćni trener
– Pero Kuterovac, kondicijski trener
– Renco Posinković, trener vratara
– Igor Pezelj, video-analitika
– Damir Luketić, fizioterapeut
– Ante Ninčević, fizioterapeut
Hrvatska seniorska reprezentacija pripremat će se od 4. do 10 srpnja. Početak priprema je u Zagrebu do 7. srpnja kada se sele u Budimpeštu na sparing s Mađarima. U Budimpešti je u planu i odigravanje jedne prijateljske službene međudržavne utakmice.
Podsjetimo, hrvatska seniorska vrsta se plasirala na završni turnir Svjetskog kupa u Sydneyu ovog ljeta, ali ondje neće nastupati A momčad već reprezentacija do 20 godina koju vodi izbornik te vrste, Zoran Bajić.
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