VIDEO / Vatreni sletjeli u Zagreb: Pogledajte prizore s dočeka na aerodromu

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Hrvatski nogometaši vratili su se u domovinu nakon dramatičnog i bolnog ispadanja od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Izabranici Zlatka Dalića sletjeli su u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman razočarani nakon šokantnog ispadanja u šesnaestini finala, ali uzdignute glave.

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Treba napomenuti kako u Zagreb nije stigla kompletna ekspedicija iz Kanade. Kapetan Luka Modrić i dio igrača nisu se ukrcali na ovaj čarter, već su izravno iz Toronta privatno produžili na zaslužene godišnje odmore.

Prvotno je zrakoplov s nogometašima trebao sletjeti oko 14 sati, no na informacijskom displeju zagrebačke zračne luke ubrzo se pojavila obavijest o kašnjenju, pa je avion iz SAD-a na pistu sletio u 14:55.

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Iako povratak nakon prve stepenice nokaut-faze očekivano nije izazvao masovnu euforiju kakvu pamtimo s prijašnjih turnira, u zračnoj se luci okupilo tristotinjak najvjernijih navijača u prepoznatljivim dresovima na kvadratiće, praćenih brojnim novinarskim i televizijskim ekipama. Kako je vrijeme odmicalo, tišinu u dolaznom terminalu zamijenilo je nestrpljenje, a neposredno prije izlaska igrača zračnom lukom odjeknuli su stihovi pjesama “Igraj moja Hrvatska” i “Moja domovina”.