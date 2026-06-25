Mladost ‘pomela’ Jadran i osvojila prvenstvo Hrvatske nakon pet godina čekanja

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Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Images

U četvrtak navečer je na bazenu u Zagrebu HAVK Mladost s 24:18 porazio splitski VK Jadran te su tako s 3-0 u pobjedama slavili u finalu hrvatske Prve lige.

U sva tri susreta finala Mladost je pokazala kvalitetu te je s uvjerljivim pobjedama stigla do naslova prvaka Hrvatske. Zagrebački klub ove sezone je osim lige osvojila i hrvatski Kup te je imala zapažene nastupe u LEN Ligi prvaka gdje su izborili mjesto među osam najboljih ekipa u Europi.

Ovaj naslov u ligi njihov je prvi nakon pet godina čekanja te ukupno 12. u povijesti.

Što se tiče Jadrana, on je osvojio posljednja tri izdanja, ali ove godine nisu uspjeli. Dvostruki europski prvak (1992., 1993.) je ove godine igrao u finalu LEN Eurokupa gdje su tijesno izgubili od francuskog Marseillea. Bilo im je to prvo europsko finale nakon 28 godina čekanja kada su također izgubili u finalu Eurokupa, tada od srpskog Partizana.