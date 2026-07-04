Zlatko Dalić: Ne cijene nas i ne uvažavaju, smetamo im jer smo bili treći i drugi

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na Svjetskom prvenstvu nakon poraza od Portugala 2:1 u šesnaestini finala. Po povratku u Zagreb, izbornik Zlatko Dalić u zračnoj luci osvrnuo se na nastup reprezentacije, ispadanje s turnira te budućnost nacionalne momčadi.

Kako s odmakom od dan i pol gledate na nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu?

“Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mislim da smo odigrali dobar turnir, pokazali da možemo, ali nije sve išlo na našu stranu. Nekad dobiješ, nekad izgubiš. To je život, to je nogomet.

Po meni smo odigrali dobar turnir. Dvije utakmice, protiv Portugala i Gane, bile su zaista na visokoj razini, na razini na kojoj Hrvatska treba biti. Šteta što nismo prošli. Kad se sve zbroji, splet okolnosti. Hvala svima na podršci, hvala ljudima koji su bili s nama ovih deset dana.

Bilo nas je puno i bez toga ne bi bilo ovakvog ambijenta. To je ono što me posebno raduje. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo pehova i kikseva, a na kraju smo se vratili kući ranije nego što smo htjeli.”

Koliko vas zabrinjava činjenica da je reprezentacija na ovom prvenstvu primila više pogodaka nego na prethodna dva Mundijala?

“Naravno da jest. Ne možemo sada govoriti o VAR-u ili čipu. Sami smo krivi jer ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u produžetku. To se ne prima ni na puno nižoj razini. Protivnik je u očaju, ubacuje iz gotovo bezizlazne situacije, a mi ne reagiramo.

Tada ne možeš očekivati da ćeš napraviti više. Portugal smo morali dobiti prije kraja utakmice jer smo imali puno prilika. Ali tako je u životu, nekad ide gore, nekad dolje. Moramo to prihvatiti i ostati dostojanstveni u porazu.

Želim ponovno zahvaliti svima koji su bili s nama, posebno dečkima koji nisu odigrali ni minute, a nisu napravili nijedan problem. Stoički su to podnijeli i to je ono što me u ovom trenutku posebno veseli.”

Možete li reći hoćete li vi i Luka Modrić ostati uz reprezentaciju?

“Tek smo došli kući. Želim zahvaliti predsjedniku Saveza na podršci i povjerenju. Rekao sam već da ćemo razgovarati ovih dana i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet i za sve nas. Ovo je definitivno kraj jedne ere, kraj za dio igrača i jedne velike priče.

Tri Svjetska prvenstva i sjajnih devet godina za nas su samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti. Mislim da Hrvatska ima sjajnu budućnost i prave mlade igrače koji su bili u središtu pozornosti na ovom prvenstvu. Možda je ovo dobro za njih. Ne možeš doći do medalje bez suza. Svi moraju proći taj put, Luka, Perišić, Kramarić i ostali, kao što je njihova generacija prolazila prije 16 godina. Bez suza nema uspjeha.

Znali smo da ćemo jednom ispasti na ovom prvenstvu. Ispali smo i nismo do kraja odradili sve kako treba. Žao mi je naših navijača, a zahvaljujem im na sjajnoj podršci tijekom svih utakmica. I ovo danas pokazuje koliko hrvatska reprezentacija vrijedi i koliko je zajedništvo veliko. Hvala svim ljudima koji su došli jer su pokazali da se Hrvatska voli i kada gubi i kada pobjeđuje.”

Kako komentirate činjenicu da sudac Eskas više neće suditi na ovom Svjetskom prvenstvu?

“Nama to ništa ne znači, bilo da ode kući ili sudi. Mi znamo kolika je nama šteta napravljena. Protiv toga sam se borio i pokušavao nešto promijeniti, ali nas ne cijene i ne uvažavaju Hrvatsku onoliko koliko vrijedi svojim rezultatima i uspjesima. Za njih smo premali. Smetamo im jer smo bili treći i drugi.

Ali to nije razlog i neću tražiti alibi u sucima ili zaleđima. Najveći razlog smo mi sami. Nismo bili dovoljno postojani do kraja i ne tražimo alibi ni u kome. Za sve što se dogodilo sami smo odgovorni.”

Što vam govori osjećaj kada razmišljate o nastavku rada s reprezentacijom?

“Nikada nisu bili upitni ni motiv, ni snaga, ni želja za nastavkom. Vidim podršku koju imam i još jednom zahvaljujem predsjedniku Saveza na podršci i razgovoru koji smo imali. To mi je velika čast. Tek smo došli kući. Nikada neću raditi protiv svog posla niti protiv reprezentacije. Ovo je za mene čast i ponos.”