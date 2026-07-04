Hrvatska U-18 reprezentacija nakon drame osvojila Svjetsko prvenstvo u vaterpolu

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Foto: Hrvatski vaterpolski savez

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina osvojila je naslov svjetskog prvaka nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva svladala SAD rezultatom 21:20, nakon izvođenja peteraca. Regularni dio utakmice završio je 14:14, a momčad izbornika Hrvoja Koljanina do zlata je stigla nakon velike drame.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Nardo Skejić s pet pogodaka. Petar Eranda postigao je tri gola, dok su Mihael Mladineo i Nardo Dragaš dodali po dva. Kod Amerikanaca se istaknuo Jett Taylor s četiri pogotka, a Kai Kaneko i Tyler Anderson zabili su po tri.

Početak susreta pripao je Amerikancima, koji su dvaput imali minimalnu prednost (1:0 i 2:1). Hrvatska je ipak do kraja prve četvrtine preokrenula rezultat i povela 6:4, a na poluvrijeme otišla s vodstvom 8:7, premda je tijekom druge dionice u dva navrata imala tri gola prednosti. Najveću razliku hrvatski vaterpolisti ostvarili su sredinom treće četvrtine, kada su serijom od tri pogotka pobjegli na 11:7, no SAD se ponovno vratio u utakmicu pa je u završnih osam minuta Hrvatska ušla s minimalnom prednošću od 12:11.

Amerikanci su minutu i 15 sekundi prije kraja regularnog dijela preko Aidena Shina stigli do vodstva 14:13. Hrvatska je nakon toga propustila prvu priliku za izjednačenje kada je Dragaš pogodio gredu s igračem više, no nakon neuspješnog američkog napada dobila je novu priliku. Skejić je pogodio s desne strane i postavio konačnih 14:14, čime je izborio raspucavanje.

U izvođenju peteraca Hrvatska je odmah stekla prednost zahvaljujući pogotku Dragaša i obrani Nikole Batoša. Obje reprezentacije potom su bile precizne u drugoj i trećoj seriji, dok su u četvrtoj obje promašile. Hrvatska nije iskoristila priliku za pobjedu u petoj seriji, pa je američka reprezentacija izborila nastavak raspucavanja.

Odluka je pala tek u devetoj seriji. Duje Burazin pogodio je za Hrvatsku, dok je Jett Taylor pogodio vratnicu, čime je hrvatska reprezentacija osigurala naslov svjetskog prvaka ukupnim rezultatom 21:20.

Hrvatska je do zlata stigla nakon zahtjevnog puta kroz turnir. Natjecanje je otvorila porazom od Crne Gore 16:12, ali je potom nanizala pobjede protiv Mađarske (12:9), Srbije (15:11), Italije u četvrtfinalu (12:11) te Španjolske u polufinalu, koju je svladala nakon peteraca rezultatom 18:17.

Ovo je druga medalja Hrvatske na svjetskim prvenstvima u uzrastu do 18 godina. Prvu, također zlatnu, hrvatski vaterpolisti osvojili su prije deset godina.