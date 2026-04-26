Hrvatske vaterpolistice ostale bez plasmana na završni turnir Svjetskog kupa

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija poražena je u polufinalu turnira na Malti od kineske izabrane vrste s uvjerljivih 23-11 (3-3, 10-1, 6-2, 4-5), čime je ostala bez plasmana na završno natjecanje Svjetskog kupa kojem je domaćin Sydney.

Uz Kineskinje, u Sydney će otputovati reprezentacija Rusije koja je u drugom polufinalu svladala Kanađanke s 24-6. Hrvatska i Kanada će igrati utakmicu za 3. mjesto.

Nakon izjednačene prve četvrtine, Kineskinje su u drugoj postigle deset golova, a izabranice Mije Šimunić samo jedan te je pobjednik bio odlučen.

Ria Glas je s četiri pogotka bila najbolja u hrvatskoj reprezentaciji, a po dva pogotka postigle su Iva Rožić i Neli Janković.