Hrvatska uvjerljivom pobjedom protiv Gruzije osigurala drugi krug Europskog prvenstva

Podijeli :

xPedjaxMilosavljevic/STARSPORTx /2026xPedjaxMilosavljevicx/xCROPIXx slovenija_hrvatska02-110126 via Guliver Image

U drugom kolu Europskog prvenstva u vaterpolu Hrvatska je igrala protiv Gruzije. Izabranici Ivice Tucka bili su veliki favoriti, a taj status su i opravdali pobjedom od 18:7. Hrvatski vaterpolisti plasirali su se tako u drugi krug Europskog prvenstva u Beogradu.

Mučila se Hrvatsku u prvoj četvrtini u kojoj su gubili s 1:0. Za 1:0 Gruzije zabio je Stefan Pješivac, a onda je Hrvatska golovima Lorena Fatovića i Luke Lončara privremeno preokrenula. U igri s igračem više dobri su bili Gruzijci koji su preko Andrije Bitadzea došli do 2:2. Ipak, kako se ne bi s izjednačenim rezultatom otišlo u drugi period pobrinuo se Konstantin Kharkov golom za 3:2.

U drugoj četvrtini gledali smo puno efikasniju Hrvatsku. Barakude su u drugih osam minuta Gruziju ostavile bez pogodaka dok su protivničku mrežu tresli čak pet puta što je značilo da je Hrvatska na poluvrijeme otišla s prednošću od 7:2.

Dominacija Hrvatske nastavila se i u trećoj četvrtini gdje je Hrvatska pojačala tempo u napadu. Ta četvrtina završila je s 5:2 i Barakude su u posljednju četvrtinu ušle s 12:4. Do kraja susreta Hrvatska je povećala prednost na +11 te je slavila sa 18:7. Najefikasniji u redovima Hrvatske bio je Kharkov s četiri zabijena gola.

Ovom pobjedom Hrvatska je osigurala prolazak u glavnu fazu Europskog prvenstva u Beogradu. U prvom kolu Barakude su slavile protiv Slovenije, a sada su to nadogradili protiv Gruzije. Očekuje se da će Grčka svladati Sloveniju te da će se u četvrtak o prvom mjestu odlučivati derbijem između Hrvatske i Grčke.

Podsjećamo, od ove godine se Europsko prvenstvo igra po “rukometnom” sistemu. Iz prve faze prenose se bodovi u glavnu fazu, a iz te glavne faze po dvije ekipe iz dvije skupine prolaze u polufinale. Hrvatska se u glavnoj fazi križa sa skupinom D u kojoj se nalaze Italija, Rumunjska, Slovačka i Turska.