Hrvatska u Beogradu ‘razbila’ Sloveniju na otvaranju Europskog prvenstva u vaterpolu

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Hrvatska vaterpolska reprezentacija je u nedjelju započela svoj put na Europskom prvenstvu u vaterpolu. U prvom kolu su izabranici Ivice Tucka igrali protiv Slovenije u Beogradu. Hrvatska je na kraju slavila s visokih 20:4 (3:1, 5:1, 7:1, 5:1).

Slovenci su se jedino u prvom poluvremenu dobro držali te su nakon prvih osam minuta zaostajali samo s -2 (3:1). No, u drugom periodu je Hrvatska ubacila u višu brzinu te su sa 5:1 serijom na poluvrijeme otišli s 8:2.

Hrvatska prednost samo je rasla do kraja utakmice pa je tako nakon treće četvrtine Hrvatska vodila s 15:3 bi to vodstvo do kraja susreta narasla i na visokih 20:4.

Zvonimir Butić je s četiri gola bio najefikasniji u sastavu Hrvatske, po tri su dodali Loren Fatović, Marko Žuvela, Konstantin Harkov i Filip Kržić, dok niti jedan igrač u sastavu Slovenije nije zabio više od jednom.

Hrvatska će sljedeću utakmicu igrati u utorak protiv Gruzije, a skupinu B će zaključiti utakmicom s Grčkom u četvrtak.