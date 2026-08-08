Hrvatski mladi vaterpolisti pobijedili Srbiju i izborili finale SP-a u Zagrebu!

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Hrvatska U-16 vaterpolska reprezentacija izborila je finale Svjetskog prvenstva u Zagrebu pobjedom nad Srbijom 12:11 (4:5, 2:2, 3:1, 3:3).

Nakon početnog vodstva Srbije od 5:2, izabranici Bruna Sabionija vratili su se u susret i preokrenuli na 9:8. U neizvjesnoj završnici, pri rezultatu 11:11, pobjednički pogodak postigao je Vito Lokas 69 sekundi prije kraja, dok su gosti u posljednjem napadu pogodili gredu.

Napad Hrvatske predvodili su Deni Sappe (proglašen igračem utakmice) i Ante Domazet s po četiri pogotka, dok je vratar i kapetan Luko Vezilić upisao osam obrana. Kod Srbije je najučinkovitiji bio Uroš Muncan s četiri gola.

Hrvatska će u borbi za zlatnu medalju igrati protiv pobjednika polufinala između Španjolske i SAD-a.