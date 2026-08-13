Službeno: Vlahović u Bešiktašu, otkriveno koliko će zarađivati

U četvrtak je potvrđeno ono što se danima ranije najavljivalo, srpski nogometaš Dušan Vlahović karijeru će nastaviti u turskom Besiktasu.

Turski klub i 26-godišnji napadač potpisali su trogodišnji ugovor nakon što su brojni navijači Besiktasa dočekali Vlahovića u srijedu navečer. Vlahović je drugo veliko ovoljetno pojačanje ovog kluba nakon što je prethodno u Istanbul iz Arsenala stigao belgijski reprezentativac Leandro Trossard.

„Želimo biti turski prvaci“, rekao je Vlahović po dolasku u Istanbul. Posljednji put Besiktas je turski prvak bio 2021. godine. Po sezoni bi Vlahović trebao zarađivati čak 7.5 milijuna eura, što bi s bonusima mogao postati i znatno veći iznos.

Nakon što je profesionalnu karijeru počeo u Partizanu Vlahović je od 2018. bio u talijanskoj Serie A. Prvo kao igrač Fiorentine, a od 2022. godine u Juventusu. Posljednje dvije sezone nisu mu bile posebno uspješne u torinskoj momčadi za koje je vrijeme izgubio status prvog napadača, a i borio se sve češće s ozljedama.

Za Juventus je u svim natjecanjima skupio 168 nastupa te je postigao 68 golova.

U dresu reprezentacije Srbije odigrao je 41 utakmicu uz 16 pogodaka.

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