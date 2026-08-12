Hrvatska izgubila od Grčke u ključnoj utakmici Eura, mlade Barakude zaobilaznim putem moraju do borbe za medalje

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Foto: Hrvatski vaterpolski savez

U srijedu popodne Hrvatska je u bugarskoj Varni igrala treću i odlučujuću utakmicu skupine A na Europskom prvenstvu u vaterpolu do 20 godina. Mlade Barakude tražile su pobjedu protiv Grčke koja bi ih odvela izravno u četvrtfinale Eura. Do nje nisu došli jer je Grčka slavila sa 16:14 i Hrvatsku gurnula u dodatnu rundu natjecanja.

Nakon prve četvrtfine Hrvatske je napravila blagu prednost od +2 te je nakon prvih osam minuta susreta rezultat bio 5:3 za mlade Barakude. Iako je Hrvatska odmah na startu četvrtine povela s tri pogotka prednosti (6:3), na poluvrijeme otišlo s poravnatim rezultatom od 9:9.

Grčka je taj momentum iz druge četvrtine prenijela i u treći period gdje su bili bolji s 4:2. Tako su u posljednjih osam minuta ušli s prednošću od 13:11. To vodstvo zadržali su do kraja te su slavili sa 16:14.

Hrvatska je ovim porazom ostala bez izravnog plasmana u četvrtfinale, no zbog toga što igra u elitnoj diviziji nije ispala s Europskog prvenstva. Naime, iz elitne divizije (skupine A i B) u igri ostaju i trećeplasirane i četvrtoplasirane reprezentacije. Tako će Hrvatska imati dvoboj osmine finala, a protivnik će ovisiti o dvama ishodima. U slučaju pobjede Mađarske protiv Italije, Hrvatska će u osmini finala igrati protiv Turske, no ako Mađari ne slave protiv Talijana, Hrvatska će igrati protiv pobjednika susreta između Francuske i Bugarske.

Ako Hrvatska završi na četvrtom mjestu skupine i prođe Tursku, u četvrtfinalu će igrati protiv Španjolske, a ako bude treća i slavi protiv Francuske ili Bugarske, za plasman u polufinale igrat će protiv Srbije.