Mladi Hrvat u 40 dana osvojio je dva svjetska zlata, a sada je proglašen i MVP-om

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HVS.hr

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina novi je svjetski prvak! Mlada hrvatska momčad osvojila je zlato na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu nakon što je u velikom finalu pobijedila Španjolsku 10:7 (1:1, 3:3, 2:2, 4:1) pred ispunjenim tribinama bazena u zagrebačkom SRC Mladost.

Finale je dugo bilo potpuno izjednačeno. Nakon tri četvrtine rezultat je bio 6:6, a Hrvatska je u posljednjoj dionici pokazala kvalitetu i karakter te serijom 4:1 slomila otpor Španjolske.

Ovaj naslov nastavak je velikog niza uspjeha hrvatskog vaterpola. Samo 37 dana ranije svjetski prvaci postali su i hrvatski reprezentativci do 18 godina, koji su zlato osvojili u Portugalu. Sada su isti uspjeh ostvarili i dvije godine mlađi igrači, čime su hrvatske mlađe selekcije ponovno potvrdile koliko se kvalitetno radi s novim generacijama.

Posebnu poveznicu između dvije zlatne reprezentacije predstavlja Deni Sappe. Igrač zagrebačke Mladosti bio je dio obje generacije, a na prvenstvu u Zagrebu otišao je korak dalje i proglašen je najboljim igračem cijelog Svjetskog prvenstva.

Hrvatska tako iz Zagreba odlazi sa svjetskim zlatom i još jednom potvrdom da budućnost hrvatskog vaterpola izgleda iznimno dobro.

“Osvojio sam zlato s dečkima do 18, ali tamo nisam igrao jer sam bio bolestan cijelo Prvenstvo. Zato je onda logično da sam sada još zadovoljniji. Pun sam emocija, odlično se osjećam, ne znam uopće kak’ da reagiram. Jedva čekam sad proslaviti s dečkima. Ovdje smo nakon Egipta i pobjede u četvrtfinalu osjetili da možemo da kraja, da smo najbolji”, rekao je Sappe.