Grčka suverenim slavljem najavila okršaj s Hrvatskom

xMatrixxImages LimxSimonx via Guliver

Grčka vaterpolska reprezentacija pobijedila je Sloveniju s 23-8 (7-2, 5-1, 7-2, 4-3) u 2. kolu Europskog prvenstva u Beogradu.

U ovoj skupini je Hrvatska ranije nadigrala Gruziju s 18-7, a u 3. kolu se Hrvatska u četvrtak sastaje upravo s Grcima.

Slovenci su dobar otpor olimpijskim viceprvacima iz Tokija 2021. pružili samo u prvoj četvrtini, a onda su Grci ostatak utakmice dobili s 19-5.

Kod Grka, nositelja srebrne i četiri brončane medalje sa svjetskih prvenstava, koji na ovogodišnjem turniru pokušavaju osvojiti svoju prvu europsku medalju, Stilianos Argiropulos i Dimitrios Nikolaidis postigli su ​​po četiri gola. Enej Potočnik postigao je dva gola za slovensku reprezentaciju.

Nakon dva kola skupine B, Hrvatska i Grčka su na vrhu s po šest bodova, dok su Slovenija i Gruzija bez ijednog. Tri najbolje ekipe iz svake od četiri skupine plasirat će se u glavni dio natjecanja, dok će posljednjeplasirane ekipe igrati u utakmicama za plasman od 13. do 16. mjesta.