Evo što Hrvatskoj treba za prolaz u polufinale Eura u vaterpolu

AP Photo/Lee Jin-man via Guliver

Hrvatska vaterpolska reprezentacija nije iskoristila priliku za veliki iskorak prema polufinalu Europskog prvenstva. Izabranici Ivice Tucka poraženi su od Grčke 11:10 te su natjecanje u skupini B završili na drugom mjestu sa šest bodova.

Barakude su u drugi krug prenijele tri boda i trenutačno zauzimaju treću poziciju u skupini F. Isti broj bodova ima i Rumunjska, dok su Grčka i Italija na vrhu s po šest bodova. Turska i Gruzija u drugi krug nisu prenijele nijedan bod. Ovih šest reprezentacija borit će se za prva dva mjesta koja vode u polufinale.

Utakmica s Italijom presudna

Unatoč tijesnom porazu od Grčke, Hrvatska i dalje ima vrlo realne šanse za plasman među četiri najbolje reprezentacije Europe. U drugom krugu očekuju je dvoboji s Rumunjskom, Turskom i Italijom, pri čemu su Rumunjska i Turska, objektivno gledano, ispod razine europskog vrha.

Hrvatska će drugi krug otvoriti 17. siječnja u 20:30 utakmicom protiv Rumunjske, a zatim 19. siječnja u 18 sati slijedi susret s Turskom. Te dvije utakmice, uz sav respekt protivnicima, ne bi trebale predstavljati ozbiljniju prepreku Barakudama.

Ključni ogled zakazan je za 21. siječnja u 20:30, kada će Hrvatska igrati protiv Italije. Taj susret trebao bi odlučiti hoće li se Tuckova momčad uključiti u borbu za medalje, a pobjeda će u toj utakmici gotovo sigurno biti nužna.

Kako Hrvatska može do polufinala?

Najpovoljniji scenarij za Hrvatsku bio bi pobjeda u sva tri preostala susreta, uz slavlje Grčke protiv Italije. U tom slučaju Hrvatska bi završila druga s 12 bodova, dok bi Grčka bila prva s maksimalnih 15.

Postoji i drugi mogući rasplet: da Hrvatska, Italija i Grčka pobijede slabije reprezentacije, a potom Hrvatska svlada Italiju, dok Italija pobijedi Grčku. Tada bi sve tri reprezentacije imale isti broj bodova, a o putniku u polufinale odlučivala bi gol-razlika u međusobnim susretima. Upravo zbog toga bilo je važno da poraz od Grčke bude što minimalniji.

