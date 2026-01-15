Evo kada će Barakude igrati utakmice druge faze Eura u Beogradu

Podijeli :

Albert ten Hove/Marcel ter Bals/DeFodi Images via Guliver

Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je od Grčke 11:10 u napetom susretu trećeg kola prvog kruga Europskog prvenstva. Unatoč porazu, Barakude u drugi krug prenose tri boda, a ondje će se u novoj skupini boriti za plasman u polufinale protiv Italije, Rumunjske i Turske.

Prvu utakmicu drugog kruga Hrvatska igra za dva dana, 17. siječnja u 20.30 sati, protiv Rumunjske. Slijedi ogled s Turskom 19. siječnja u 18 sati, a te dvije utakmice, uz sav respekt prema protivnicima, ne bi trebale predstavljati ozbiljniju prepreku hrvatskoj reprezentaciji.

Ključni dvoboj, koji bi trebao odlučiti ulazak u borbu za medalje, na rasporedu je 21. siječnja u 20.30 sati, kada će izabranici Ivice Tucka igrati protiv Italije za mjesto u polufinalu.

Raspored utakmica drugog kruga: