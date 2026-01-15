Evo kada će Barakude igrati utakmice druge faze Eura u Beogradu

Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je od Grčke 11:10 u napetom susretu trećeg kola prvog kruga Europskog prvenstva. Unatoč porazu, Barakude u drugi krug prenose tri boda, a ondje će se u novoj skupini boriti za plasman u polufinale protiv Italije, Rumunjske i Turske.
Prvu utakmicu drugog kruga Hrvatska igra za dva dana, 17. siječnja u 20.30 sati, protiv Rumunjske. Slijedi ogled s Turskom 19. siječnja u 18 sati, a te dvije utakmice, uz sav respekt prema protivnicima, ne bi trebale predstavljati ozbiljniju prepreku hrvatskoj reprezentaciji.
Ključni dvoboj, koji bi trebao odlučiti ulazak u borbu za medalje, na rasporedu je 21. siječnja u 20.30 sati, kada će izabranici Ivice Tucka igrati protiv Italije za mjesto u polufinalu.
Raspored utakmica drugog kruga:
-
Hrvatska – Rumunjska, 17. 1., 20:30
-
Hrvatska – Turska, 19. 1., 18:00
-
Hrvatska – Italija, 21. 1., 20:30
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!