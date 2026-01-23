Doznali smo prve finaliste Europskog prvenstva u vaterpolu

Mađarska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale ovogodišnjeg Europskog prvenstva u Beogradu zahvaljujući 15:12 (3:4, 5:4, 4:2, 3:2) pobjedi protiv Grčke u polufinalu.

Krisztian Manhercz je s četiri gola predvodio Mađarsku , dok je Konstantinos Kakaris zabio tri puta za Grčku .

Grčka je bolje otvorila utakmicu, tijekom prve četvrtine u dva navrata imala i dva gola prednosti (3:1, 5:3), ali u drugoj četvrtini Mađarska je stigla do poravnanja da bi početkom treće četvrtine i preuzela rezultatsku kontrolu. S tri uzastopna pogotka Mađarska je sredinom trećeg dijela povela sa 11:8, da bi 3:45 minuta prije kraja utakmice stigla i do nedostižnih 14:10. U samoj završnici Grčka je tek ublažila poraz.

Veliku ulogu u pobjedi Mađara imala je njihova sjajna realizacija u situacijama s igračem više u bazenu, realizirali su svih prvih sedam prilika, a ukupno osam od devet.

Mađarska će tako u nedjelju pokušati osvojiti svoj već 14. naslov europskog prvaka, a suparnik u finalu bit će joj pobjednik susreta Srbija – Italija.

Grčka će, pak, u nedjelju u susretu za broncu pokušati osvojiti svoju prvu europsku medalju.