Drama u srpskom vaterpolu: Zbog šefa Saveza 11 igrača ne želi igrati za reprezentaciju

Podijeli :

Pedja Milosavljevic CROPIX via Guliver

Nastavlja se bura u Vaterpolskom savezu Srbije. Nakon izbora Slobodana Sore na mjesto predsjednika VSS-a i nekih njegovih izjava vezanih uz uspjehe reprezentacije, oglasio se veći broj reprezentativaca zajedničkim priopćenjem.

Poznato je da je novi predsjednik VSS-a izjavio kako su zlatne medalje u Parizu i Beogradu više plod trenutne inspiracije, a ne stvarne kvalitete nacionalne momčadi. Prvo je ostavku podnio izbornik Uroš Stevanović, a potom je uslijedila dodatna reakcija.

POVEZANO VIDEO / Istok Rodeš za SK: Savez nas je odgojio da skijamo i ne guramo nos gdje mu nije mjesto

Epilog je sljedeći: iz nacionalne su se momčadi povukla jedanaestorica igrača koji su branili boje Srbije na EP-u. Točnije, to nisu učinili vaterpolisti Novog Beograda Miloš Ćuk, Milan Glušac, Nikola Lukić i Vasilije Martinović.

Priopćenje zlatnih vaterpolista prenosimo u cijelosti:

“Kao dugogodišnji reprezentativci, aktualni europski i trostruki olimpijski prvaci, smatramo da je neophodno oglasiti se povodom najnovijih događanja u našem Savezu.

Novi predsjednik Saveza, Slobodan Soro, u više je navrata kroz svoje izjave pokušao diskreditirati i omalovažiti sve naše uspjehe posljednjih nekoliko godina. Naše zlatne medalje ni najmanje nisu bile odraz trenutne inspiracije, kao što to navodi Slobodan Soro, već godine velikih odricanja, treniranja, zajedništva i borbe.

Također, podsjetili bismo javnost da je nekolicina igrača iz aktualnog sastava reprezentacije već bila izložena nesportskim potezima Slobodana Sore i njegova tima ljudi u VK Novi Beograd – od zabrane treniranja i izbacivanja iz kluba do onemogućavanja igranja za reprezentaciju itd. Smatramo da su i tada svi ti postupci učinjeni kako bi se naštetilo našoj reprezentaciji, našem zajedništvu te kako bi se spriječio daljnji napredak srpskog reprezentativnog vaterpola. Naša momčad, kao najtrofejnija reprezentacija Srbije, zaslužuje predsjednika Saveza dostojnog svega onoga za što smo se borili sve ove godine – nekoga tko će braniti naše interese, zalagati se za nas, vrednovati sve osvojeno i potaknuti daljnje osvajanje trofeja.

Ponosni smo na sve što smo ostvarili s kapicom Srbije – na svaku utakmicu, svaku pobjedu, ali i na svaki težak trenutak koji nas je učinio jačima kao momčad. Kao aktualni europski i trostruki olimpijski prvaci, vjerujemo da smo svojim rezultatima jasno pokazali tko smo i što predstavljamo. Posljednjih deset godina vaterpola u Srbiji nesumnjivo predstavlja jedno od najtrofejnijih razdoblja u povijesti našeg sporta. Tijekom čitave karijere vodili smo se načelima poštovanja, dostojanstva i fair-playa. To smo poštovanje pokazivali prema svima, pa i prema Slobodanu Sori, današnjem predsjedniku Saveza, i u razdoblju kada je nastupao za reprezentaciju Brazila i igrao protiv Srbije na najvećim natjecanjima.

Svjedoci smo da je i tada ulagao maksimalne napore kako bi zaustavio put reprezentacije Srbije prema najvećim uspjesima, ali isto tako i da u tome nije uspio – što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cijele naše nacije. Nakon mnogo razmišljanja i međusobnih razgovora, donijeli smo jednoglasnu odluku da se povlačimo iz igranja za vaterpolsku reprezentaciju Srbije dokle god je na njezinu čelu Slobodan Soro i njegov tim ljudi.

Ova je odluka bila veoma teška jer je igranje za reprezentaciju za nas uvijek predstavljalo najveću čast, privilegiju i san svakog mladog sportaša. Ipak, smatramo da je neophodno osobno podići glas protiv svih onih koji žele diskreditirati i uništiti teško stečene uspjehe vaterpolske reprezentacije zarad svojih osobnih interesa. Apeliramo na javnu podršku bivših i sadašnjih sportaša, ljudi iz svijeta vaterpola i svih onih kojima je stalo da vaterpolski savez ne ode u ruke onih koji iz svog osobnog nezadovoljstva i hira žele obezvrijediti prošlost, a uništiti budućnost našeg najtrofejnijeg sporta.

Igrači reprezentacije Srbije: kapetan Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Viktor Rašović, Petar Jakšić, Radoslav Filipović, Radomir Drašović.“