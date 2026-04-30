Mladost ga je iznenađujuće otpustila, a sad je postao trener Novog Beograda

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Zoran Bajić pronašao je novi klub.

Zoran Bajić, nedavno smijenjeni trener zagrebačke Mladosti, od sljedeće će sezone voditi VK Novi Beograd. Vijest je objavljena na društvenim mrežama srpskog kluba, čime su potvrđene ranije glasine da europski doprvak traži novog trenera.

Prije mjesec dana Bajić je iznenađujuće smijenjen u Mladosti unatoč dobrim rezultatima. Nekadašnji vratar zagrebačkog kluba radi kao strateg od 2015., a u prvom mandatu kao glavni trener (od 2017.) u šest je godina osvojio prvenstvo Hrvatske, dva kupa i dva regionalna natjecanja.

Nakon smjene 2023. ostao je u klubu kao trener juniora i seniorske ženske ekipe, s kojom je osvojio naslov prvaka. Vodio je i hrvatsku U-19 reprezentaciju do zlata na Europskom prvenstvu.

U ovoj sezoni osvojio je nacionalni kup, a Mladost je doveo do plasmana među osam najboljih u Ligi prvaka.