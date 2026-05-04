Potres u Srbiji – čovjek koji je Hrvatskoj uskratio olimpijsko zlato podnio ostavku

Marko Metlas MN Press photo via Guliver Images

Nakon povratka na svjetski vrh, srpski vaterpolo ponovno je uzdrman, ovoga puta odlaskom izbornika Uroša Stevanovića.

Trener koji je reprezentaciju doveo do olimpijskog zlata u Parizu, gdje je u finalu svladao Hrvatsku, te ove godine i do europskog naslova u Beogradu, odlučio je napustiti klupu koju je preuzeo 2022. godine nakon Dejana Savića. Kao razlog odlaska Stevanović je naveo promjene unutar vodstva saveza.

Donosimo njegovo obraćanje javnosti:

“Odlučio sam podnijeti neopozivu ostavku na mjesto izbornika vaterpolske reprezentacije Srbije. Odluka je teška, ali neizbježna. Smatram da je, nakon dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza, vrijeme i za nove ljude uz bazen, u stručnom vođenju najbolje momčadi Srbije. Naši pogledi na budućnost znatno se razlikuju i ne želim da takva situacija dovede do bilo kakvih problema unutar momčadi i Saveza.

Posljednjih dana svi smo svjedoci javnih istupa novog predsjednika VSS-a koji su u potpunoj suprotnosti s mojim stavovima, kao i s osjećajem cijele nacije prema olimpijskim i europskim prvacima.

Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i donijeli ih Srbiji na radost naroda, podnosim ostavku. Ne želim dopustiti bilo kakva javna prepucavanja i “stručne analize”, a vidim da idemo u tom smjeru, voljom drugih. Momci u bazenu su za mene istinski prvaci i vjerujem da će moja ostavka dovesti do realnijeg pogleda i možda poneke pohvale, umjesto iznenadnih kritičkih osvrta. Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu, kao što sam je nekad i ja dobio, kao najveću čast.

Iza nas u protekle tri godine ostaju olimpijsko i europsko zlato, kao i četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu. Ponosan sam na svaki minut svog izbornčkog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim suradnicima i igračima, bez kojih ovi uspjesi ne bi bili mogući.

Napominjem da se nakon ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike. Srdačan i sportski pozdrav”, objavio je Stevanović.