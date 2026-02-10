Veliko priznanje za Makarsku: WTA turnir proglašen drugim najboljim na svijetu

Podijeli :

Guliver

WTA teniski turnir Makarska Open je prema službenom izboru tenisačica proglašen drugim najboljim WTA turnirom na svijetu te je iza sebe ostavio više od 50 turnira.

WTA teniski turnir Makarska Open je prema službenom izboru tenisačica proglašen drugim najboljim WTA turnirom na svijetu te je iza sebe ostavio više od 50 turnira.

U tijesnom finišu borbu je vodio s Nordea Openom iz Båstada i Šveđani su za nijansu pobijedili.

Direktor turnira Feliks Lukas, istaknuo je kako je ovo priznanje posebno vrijedno jer dolazi izravno od igračica.

VIDEO / Stare navike: Novi izljev bijesa Medvjedeva u Rotterdamu Vraća se Serena Williams!

“Ovakva potvrda za nas ima neprocjenjivu vrijednost. Ona je rezultat dugogodišnjeg rada, strasti i predanosti cijelog tima. Iskreno zahvaljujem Gradu Makarskoj i Valamaru, ali i svim partnerima i suradnicima koji su vjerovali u ovu priču od samog početka. Bez te podrške ovaj uspjeh ne bi bio moguć”, poručio je Lukas.

Ovim iznimnim priznanjem Makarska je potvrdila da vrhunska organizacija, vizija, dugogodišnji rad i entuzijazam mogu pobijediti najveće svjetske gradove i poznate turističke destinacije. Među turnirima koje je Makarska nadmašila nalaze se i oni iz gradova poput Canberre, Mumbaija, Cancúna, Pariza, Rima, Palerma, Varšave, Valencije, Mallorce, Porta, Buenos Airesa, Rio de Janeira, Austina i brojnih drugih.

Turnir u Makarskoj, koji je prije pet godina preseljen iz Bola, nudi jedinstvenu kombinaciju vrhunskog sporta i doživljaja. Igra se uz samo more, u prekrasnom dalmatinskom ambijentu, uz sjajan zabavni program i to u jednom od najljepših sportskih centara na svijetu.

Osim sportskih rezultata, ovo priznanje dodatno dobiva na važnosti jer isti tim od ove godine stoji iza još jednog velikog WTA projekta – prvog turnira u Dubrovniku, kojim se od 23. do 29. ožujka otvara svjetska “zemljana” WTA sezona, dok se ona tradicionalno zatvara na turniru u Makarskoj koji se održava od 1. do 7. lipnja. Time Hrvatska, zahvaljujući znanju i iskustvu domaćeg tima, zauzima jedinstveno mjesto na svjetskoj teniskoj karti.

“Ovo je veliko i vrijedno priznanje za Makarsku, ali prije svega za cijeli organizacijski tim turnira. Činjenica da su same tenisačice, u konkurenciji više od 50 turnira s pet kontinenata, Makarsku svrstale na drugo mjesto svijeta govori dovoljno o razini organizacije, uvjetima i atmosferi koju grad zajedno s partnerima stvara. Zahvaljujem direktoru turnira Feliksu Lukasu na viziji i upornosti, kao i partneru Valamar te svima koji već godinama grade ovaj projekt. Ovakvi rezultati potvrđuju da Makarska ima kapacitet za vrhunska sportska događanja i izvan glavne turističke sezone te da se sve jasnije pozicionira kao grad sporta i otvorenosti prema svijetu”, izjavio je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

WTA Makarska Open danas je primjer kako se vizija, lokalna zajednica i mali, ali iznimno posvećen tim mogu pretvoriti u globalno priznati sportski projekt. Ovo priznanje ne predstavlja samo uspjeh turnira, već snažnu promociju Makarske i Hrvatske kao vrhunske sportske i turističke destinacije s događanjima na najvišoj svjetskoj razini.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.