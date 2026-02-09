VIDEO / Stare navike: Novi izljev bijesa Medvjedeva u Rotterdamu

Navikli smo Danila Medvjedeva često viđati u izljevima bijesa, a ovoga puta tome je svjedočila i publika na turniru u Rotterdamu.
U dvoboju s Ugom Humbertom, u trećem setu pri vodstvu protivnika od 4:2, Medvedev je imao tri break-lopte, ali nijednu nije iskoristio.
U naletu bijesa nakon izgubljenog poena poskočio je i nogom udario u zid.
Pritom je vikao sam na sebe: „Zašto se uvijek ovako mučiš?“ Naravno, publika nije ostala ravnodušna…
Na kraju je Humbert slavio s 2:1 u setovima, a u odlučujućem, trećem setu rezultat je bio 6:3.
