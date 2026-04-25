Hrvatska tenisačica izborila finale nakon skoro godinu dana

Podijeli :

Domenico Cippitelli/ipa-agency via Guliver Image

U subotu ujutro je na ITF W35 turniru u Santa Margheriti di Puli hrvatska tenisačica Tara Wurth upisala pobjedu u polufinalu protiv 19-godišnje Gaije Maduzzi.

Zagrebačka tenisačica je mladu Talijanku porazila s 2-0 u setovima (6:1, 6:1) te je tako nastavila dobar niz na Sardiniji.

Wurth pobijedila uz samo dva izgubljena gema i uspješno otvorila turnir u Dubrovniku Veliki pomak za Donnu Vekić na WTA listi, ali i još veći pad za drugu Hrvaticu

U prvom kolu je s 2-0 porazila Maru Guth, u drugom Angelicu Ragi također s 2-0 da bi u četvrtfinalu izgubila svoj prvi set od Emme Lene, ali je na kraju s 2-1 u setovima ipak izborila polufinale u Italiji.

Novom pobjedom na ITF turniru izborila je finale, svoje prvo nakon skoro godinu dana. Posljednju borbu za naslov u pojedinačnoj konkurenciji imala je u lipnju 2025. godine u Zagrebu. Tada je u finalu izgubila od Čehinje Dominike Šalkove.

Svoj posljednji naslov osvojila je mjesec dana ranije kada je u istom gradu porazila Španjolku Guiomar Maristany.

U finalu će Wurth igrati protiv pobjednice meča u kojem sudjeluju Srpkinja Natalija Senić i Njemica Joelle Lilly Sophie Steur.