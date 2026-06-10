Gledajte na SK: Meč Donne Vekić u Londonu prekinut zbog kiše

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ClaudioxGärtner via Guliver Image

U srijedu navečer svoj je meč na WTA 500 turniru u Londonu započela Donna Vekić. Hrvatska tenisačica je u glavni ždrijeb londonskog turnira ušla kao sretna gubitnica te je nakon toga u prvom kolu slavila s 2-0 u setovima protiv Mike Stojsavljević.

U drugom kolu njena je protivnica bila Čehinja Marie Bouzkova. Susret hrvatske i češke tenisačice kasnio je zbog kiše u Londonu, a onda je ipak vrijeme popustilo i susret je započeo.

Uspjele su Vekić i Bouzkova odigrati 11 gemova bez da su gledatelji u Londonu znali osvajačicu prvog seta. Vodila je Osječanka s 5:2, ali je dopustila 28. tenisačici svijeta povratak u set te je Bouzkova izjednačila na 5:5. Tada Vekić osvaja gem za 6:5, ali u tom trenutku kreće i pljusak koji prekida susret i odgađa ga za sljedeći dan.

Meč ove dvije tenisačice bi se po pravilima treba nastaviti na istom terenu i to najverojatnije kao drugi meč dana. To bi značilo da će Vekić na teren nakon meča Sorane Cirstee i Emme Raducanu.

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