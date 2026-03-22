Wurth pobijedila uz samo dva izgubljena gema i uspješno otvorila turnir u Dubrovniku

WTA Challenger u Dubrovniku krenuo je sjajno za hrvatske tenisačice. Nakon što je 16-godišnja Ana Petković nenadano zbog otkazivanja suparnice izborila finalno kolo kvalifikacija, isto je učinila i Zagrepčanka Tara Wurth.

23-godišnja hrvatska tenisačica je u prvom kolu kvalifikacija igrala protiv 19-godišnje Britanke Vlade Kozak koju je porazila s uvjerljivih 6:1, 6:1.

Tako je Wurth upisala svoju prvu pobjedu sezone. U drugom kolu kvalifikacija Wurth će igrati protiv pobjednice meča između Anastasije Detiuc i Amarisse Kiare Toth.

