Wurth pobijedila uz samo dva izgubljena gema i uspješno otvorila turnir u Dubrovniku

Domenico Cippitelli/ipa-agency via Guliver Image

WTA Challenger u Dubrovniku krenuo je sjajno za hrvatske tenisačice. Nakon što je 16-godišnja Ana Petković nenadano zbog otkazivanja suparnice izborila finalno kolo kvalifikacija, isto je učinila i Zagrepčanka Tara Wurth.

23-godišnja hrvatska tenisačica je u prvom kolu kvalifikacija igrala protiv 19-godišnje Britanke Vlade Kozak koju je porazila s uvjerljivih 6:1, 6:1.

Tako je Wurth upisala svoju prvu pobjedu sezone. U drugom kolu kvalifikacija Wurth će igrati protiv pobjednice meča između Anastasije Detiuc i Amarisse Kiare Toth.